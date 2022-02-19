В Тюменской области объявили размер премий для олимпийцев

В Тюменской области объявили размер единовременных выплат для спортсменов региона, завоевавших награды на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал правительства области.
"Премии для олимпийских чемпионов, обладателей золотых медалей составят 10 миллионов рублей, - сообщили в правительстве области. - Серебряные призеры получат по восемь миллионов, бронзовые - по пять.
Серебряную медаль тюменского лыжника Ивана Якимушкина сегодня прокомментировал глава региона Александр Моор. Золото в масс-старте также взял россиянин Александр Большунов.
- Грандиозно! Поздравляю Россию, поздравляю Тюменскую область! Это успех тюменской лыжной школы, тренеров сборной и Федерации лыжных гонок нашей страны!