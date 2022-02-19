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19.02.2022 13:08

Сергей Ридзик в своей карьере не раз жестко падал, но домчался до второй олимпийской бронзы

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Вот хорошо знакомый сюжет: "спортсмен мог вообще не попасть на Олимпиаду, но, несмотря на все трудности, выступил и выиграл медаль". Подходит многим. Только это не шаблон или стандартная схема, которые приедаются и не вызывают никакой ответной реакции. У каждого свой, особенный путь на пьедестал. Травма, драма, страх, напряжение, преодоление, осознание, труд и порой везение - остановки на этом маршруте. Наш фристайлист Сергей Ридзик побывал на всех - и перед Пхенчаном-2018, и перед Пекином-2022.

После бронзы россиянин ехал за золотом. Но и третье место на второй подряд Олимпиаде - уникальное достижение. Ски-кросс вошел в программу Игр не так давно, в Ванкувере-2010. И Ридзик уже вписал свое имя в олимпийскую историю. Его собственная хроника тоже достойна внимания.

Как подняться после падения

Начало 2017 года, Кубок мира в Италии. Сергей жестко падает. У него несколько переломов, сильное защемление позвоночника, и паралич правой стороны тела. Все? Со спортом можно заканчивать? Нет, запас прочности у Ридзика оказался на уровне. Он прошел курс реабилитации и снова встал на лыжи. Восстановился за три недели до Игр.

Начало 2018 года. Олимпиада в Корее. Сергей Ридзик - один из фаворитов в ски-кроссе, уверенно доходит до финала, где за медали борется четверка сильнейших. А там его сбивает с ног соперник - тоже, кстати, пикирующий. Спор за первое-второе места прошел без россиянина. Но он смог подняться быстрее виновника завала и доехал до бронзы. Кстати, лыжу, пострадавшую в том инциденте, но выполнившую свою миссию, он хранит как трофей вместе с медалью.

Заполняем медкарту

После успеха в Пхенчхане проблемы со здоровьем снова начали мешать показывать результат. Выяснилось, что в Корее и на оставшихся этапах Кубка мира Ридзик выступал с травмой колена. Выявили частичный разрыв мениска. Начали с консервативного лечения, но операции все же не удалось избежать. Нужно было полгода восстанавливаться. Но форсирование реабилитации только ее затянуло еще на пару месяцев. И это не последняя запись в медкарте Ридзика. Продолжаем: контузия бедренной кости, потом целый "букет" болячек - разрыв связки плечевого сустава, разрыв хряща грудного отдела, травма запястья - после падения на домашней трассе в Миассе, в Челябиснкой области.

Сергей Ридзик посвятил медаль жене, которая во время Игр подарила ему дочку Миру

В ски-кроссе, где много прыжков, где идет контактная борьба и надо не бояться наглеть, сражаясь за лидирующую позицию, травм всегда много. Но первый пандемийный год дал Сергею время и возможность подлечиться, передохнуть, побыть с семьей. Хотя уже накануне Пекина-2022 и перенесенная болезнь, и связанные с ковидом ограничения сыграли против Ридзика. Да и других российских спортсменов, которых из-за отсутствия иностранной прививки не пустили на этапы Кубка мира в США и Канаду. Так что олимпийский сезон получился неполноценным.

Поломанный, но не сломанный

Сергей родился и вырос в маленьком городе Мончегорске на Кольском полуострове. Атмосфера крайнего севера, нелегкая жизнь за Полярным кругом - наверное, все это закаляет характер. Выглядит Ридзик здоровым, крепким мужиком. И только близкие знают, что у переломанного спортсмена сил уже больше моральных, чем физических. Поэтому первые эмоции, первые слова были для них. Сергей посвятил медаль своему первому тренеру - еще по горным лыжам - Владимиру Шеину, которому в этот день исполнилось 70. Маме, которая привела семилетнего сына в горнолыжную школу, и любимой супруге, которая подарила ему дочь Миру, пока он бился за медаль в Пекине.

Фото: ЕРА
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Сергей, после финиша повалились на снег - от усталости или от радости?

Сергей Ридзик: На ногах стоять действительно не мог. Мышцы сильно закислились. Но и радость тоже была. Смог, как минимум, повторить результат четырехлетней давности. Конечно, стремился к золотой медали, как и все спортсмены, которые приезжают на Олимпийские игры. Никто не ставит цель просто съездить на главный старт карьеры. Не могу сказать, что очень рад или, наоборот, сильно разочарован: наверное, 50 на 50. Хотелось большего. А так довольствуемся тем, что имеем. Хотя эта бронза - все-таки история: для меня, для команды, для страны.

Можете сравнить две бронзы?

Сергей Ридзик: Эта медаль далась мне намного сложнее, чем в Пхенчхане. Там было все на каком-то фарте, эйфории. А тут хорошо, что вообще смог отобраться в Пекин. У меня был единственный благоприятный результат - первое место на Кубке мира. Причем здесь же. Самые лучшие выступления прошли в Пекине. Хотелось бы больше стабильности. Но медаль у меня все-таки есть.

В Пхенчхане был финал с падением. А в Пекине какой самый сложный заезд?

Сергей Ридзик: Пожалуй, третий заезд, когда из-за ошибки я выехал четвертым. У меня было некое ощущение, что для меня эти соревнования закончились. Но до финиша оставалось больше километра, поэтому были шансы пробиться, которые я и реализовал. В четвертом заезде или большом финале были моменты, когда приходилось атаковать, защищать позицию, но я также допустил ошибку на стартовой секции, что в дальнейшем не позволило занять лидирующие позиции. Было тяжеловато, ехал на морально-волевых.

Уже во второй раз умудряетесь попасть на пьедестал не благодаря, а вопреки…

Сергей Ридзик: Сам не знаю, как удается так хорошо выступать именно на Олимпиадах. Видимо, экономлю силы (смеется). Четыре года просто отправились в трубу, а тут в самом главном сезоне и старте в моей жизни, да и каждого спортсмена, все получилось.

Цифра

Три бронзы завоевала сборная России по фристайлу и установила свой рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх. Призерами стали Анастасия Смирнова (могул), Илья Буров (лыжная акробатика), Сергей Ридзик (ски-кросс). Ранее лучшим результатом было две медали в Лиллехаммере-1994 (серебро и бронза) и в Пхенчхане-2018 (две бронзы).

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