Время старта женской лыжной гонки на 30 км на Олимпиаде перенесли

Женская гонка на 30 км с масс-старта на Олимпиаде в Пекине перенесена на более ранее время.

Воскресный марафон начнется в 6.00 по московскому времени. Как сообщает сайт Международной федерации лыжного спорта, такое решение принято из-за погодных условий. Ранее старт гонки был запланирован на 9.30 по московскому времени.

В составе сборной России в этой гонке выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

В субботу из-за мороза и сильного ветра было принято решение задержать на час старт мужской гонки на 50 км, дистанция которой была сокращена на 20 км.