Финляндия вышла вперед в финальном матче Олимпиады против России

Продолжается финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине между сборными Финляндии и России.

Финны вышли вперед уже на первой минуте второго периода. Ханнес Бьернинен вывел свою команду вперед - 2:1.

Сборная России открыла счет в первом периоде, во втором финны его сравняли.