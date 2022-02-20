Финляндия вышла вперед в финальном матче Олимпиады против России
Продолжается финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине между сборными Финляндии и России.
Финны вышли вперед уже на первой минуте второго периода. Ханнес Бьернинен вывел свою команду вперед - 2:1.
Сборная России открыла счет в первом периоде, во втором финны его сравняли.
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