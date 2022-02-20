Норвежская лыжница Йохауг завоевала третью медаль на Олимпиаде
Лыжница Тереза Йохауг стала победительницей масс-старта на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Норвежка преодолела дистанцию 30 километров за 1 час 24 минуты и 54 секунды. Второй финишировала представительница США Джессика Диггинс (отставание - 1 минута 43,3 секунды), третьей - финка Кертту Нисканен (+2.33,3).
Что касается россиянок, то попасть в число призеров они не смогли. Наталья Непряева сошла с дистанции на восьмом километре, а Татьяна Сорина заняла пятое место.
Отметим, что Йохауг взяла третью золотую медаль в Пекине: ранее она победила в скиатлоне и в гонке с раздельным стартом на 10 километров.
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