Норвежская лыжница Йохауг завоевала третью медаль на Олимпиаде

Лыжница Тереза Йохауг стала победительницей масс-старта на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Норвежка преодолела дистанцию 30 километров за 1 час 24 минуты и 54 секунды. Второй финишировала представительница США Джессика Диггинс (отставание - 1 минута 43,3 секунды), третьей - финка Кертту Нисканен (+2.33,3).

Что касается россиянок, то попасть в число призеров они не смогли. Наталья Непряева сошла с дистанции на восьмом километре, а Татьяна Сорина заняла пятое место.

Отметим, что Йохауг взяла третью золотую медаль в Пекине: ранее она победила в скиатлоне и в гонке с раздельным стартом на 10 километров.