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20.02.2022 17:44
Рубрика: Общество

Патриарх поздравил российскую сборную с успешным выступлением на Олимпиаде

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российскую олимпийскую сборную с успешным выступлением на Олимпиаде.

Фото: AP Photo/ Alessandra Tarantino
Российские спортсмены установили рекорд по числу наград на зимних Играх

- Сердечно поздравляю вас с успешным выступлением на зимних Олимпийских играх в Пекине, - говорится в поздравлении. - Соревнования проходили в очень непростой обстановке, и вам приходилось испытывать не только огромные физические и эмоциональные нагрузки, но и большое моральное давление.

По словам патриарха, вся страна, с замиранием сердца следила за выступлениями национальной сборной, была свидетелем того, какой невероятной ценой давались победы, восхищалась отвагой, стойкостью и мужеством спортсменов, горячо сопереживала и сочувствовала им.

Патриарх пожелал членам олимпийской команды России крепкого здоровья, щедрой помощи от Господа, успехов и новых достижений на спортивном поприще и благословил их.

Общество Религия Спорт Олимпийские игры Патриарх Кирилл Олимпиада в Пекине