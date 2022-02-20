Патриарх поздравил российскую сборную с успешным выступлением на Олимпиаде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российскую олимпийскую сборную с успешным выступлением на Олимпиаде.

- Сердечно поздравляю вас с успешным выступлением на зимних Олимпийских играх в Пекине, - говорится в поздравлении. - Соревнования проходили в очень непростой обстановке, и вам приходилось испытывать не только огромные физические и эмоциональные нагрузки, но и большое моральное давление.

По словам патриарха, вся страна, с замиранием сердца следила за выступлениями национальной сборной, была свидетелем того, какой невероятной ценой давались победы, восхищалась отвагой, стойкостью и мужеством спортсменов, горячо сопереживала и сочувствовала им.

Патриарх пожелал членам олимпийской команды России крепкого здоровья, щедрой помощи от Господа, успехов и новых достижений на спортивном поприще и благословил их.