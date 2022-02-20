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20.02.2022 13:50
Рубрика: Спорт

Сочинец выиграл международный турнир по шахматам в Сербии

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сочинский школьник Артем Лебедев накануне стал победителем международного турнира по шахматам "Orbis-22", который проходил в Сербии. До финала юный спортсмен дошел без поражений, финальная партия длилась более четырех часов.

- Это была самая нервная партия, - отметил Артем Лебедев. - Дебют у меня не задался, получилась острая позиция. Но за счет контригры смог добиться ничьей и взять турнир.

Решена сложнейшая шахматная задача, над которой бились 150 лет

Местные власти давно наблюдают за успехами Артема. И неудивительно, ведь к восьми годам он стал чемпионом мира в своей возрастной категории.

- С тех пор болеем за него всем городом, и он к нашей общей радости привозит в Сочи награды одну за другой, - отметил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Артем Лебедев - воспитанник сочинской детско-юношеской спортивной школы № 11. Шахматные секции находятся во всех курорта, в них занимаются 675 человек.

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