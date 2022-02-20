Российские хоккеисты выигрывают у финнов после первого периода
Российские хоккеисты ведут в счете после первого периода финального матча зимних Олимпийских игр против финнов - 1:0.
На седьмой минуте наша команда воспользовалась большинством - Михаил Григоренко открыл счет в поединке. Ассистировали ему Никита Гусев и Никита Нестеров.
Напомним, что сборная России является действующим олимпийским чемпионом, в то время как финны еще ни разу не становились победителями Игр.
Финляндия - Россия. Онлайн-трансляция хоккейного финала Олимпиады-2022
В Пекине проходит финальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и России. "РГ" ведет онлайн-трансляцию встречи. В полуфинале финны обыграли словаков, а российские хоккеисты одолели шведов в серии буллитов
Россия установила рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Олимпиадах
В предпоследний день Олимпиады-2022 сборная России завоевала четыре медали - по две в лыжном спорте и фигурном катании. Это позволило установить новый рекорд по количеству наград на зимних играх. На счету России 31 медаль: шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых