Российские хоккеисты выигрывают у финнов после первого периода

Российские хоккеисты ведут в счете после первого периода финального матча зимних Олимпийских игр против финнов - 1:0.

На седьмой минуте наша команда воспользовалась большинством - Михаил Григоренко открыл счет в поединке. Ассистировали ему Никита Гусев и Никита Нестеров.

Напомним, что сборная России является действующим олимпийским чемпионом, в то время как финны еще ни разу не становились победителями Игр.