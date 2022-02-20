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20.02.2022 08:13

Сборная Финляндии сравняла счет в финале Олимпиады

Текст: Максим Домчев

В эти минуты продолжается финальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и России. В начале второго периода финская сборная сравняла счет - 1:1. Автором гола стал Вилле Покка.

Российские хоккеисты вели после первого периода. Отличился Михаил Григоренко, реализовавший большинство.

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