Сборная России по хоккею повела в счете в финале Олимпиады

Российские хоккеисты открыли счет в финальном матче зимних Олимпийских игр против Финляндии.

Наша команда воспользовалась численным превосходством после удаления Ханнеса Бьернинена, забросив шайбу на седьмой минуте. Никита Гусев и Никита Нестеров несколько раз отыгрались, затем перевели на Михаила Григоренко, и тот из правого круга вбрасывания эффектным кистевым броском направил шайбу в дальний угол - 1:0.

Напомним. что сборная России является действующим чемпионом Олимпиады.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию финала.