Сборная России по хоккею повела в счете в финале Олимпиады
Российские хоккеисты открыли счет в финальном матче зимних Олимпийских игр против Финляндии.
Наша команда воспользовалась численным превосходством после удаления Ханнеса Бьернинена, забросив шайбу на седьмой минуте. Никита Гусев и Никита Нестеров несколько раз отыгрались, затем перевели на Михаила Григоренко, и тот из правого круга вбрасывания эффектным кистевым броском направил шайбу в дальний угол - 1:0.
Напомним. что сборная России является действующим чемпионом Олимпиады.
"РГ" ведет онлайн-трансляцию финала.
Финляндия - Россия. Онлайн-трансляция хоккейного финала Олимпиады-2022
В Пекине проходит финальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и России. "РГ" ведет онлайн-трансляцию встречи. В полуфинале финны обыграли словаков, а российские хоккеисты одолели шведов в серии буллитов
Россия установила рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Олимпиадах
В предпоследний день Олимпиады-2022 сборная России завоевала четыре медали - по две в лыжном спорте и фигурном катании. Это позволило установить новый рекорд по количеству наград на зимних играх. На счету России 31 медаль: шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых