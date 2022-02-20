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20.02.2022 09:22

Сборная России по хоккею уступила Финляндии в финале Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Brian Snyder
Фото: REUTERS/Brian Snyder Фото: REUTERS/Brian Snyder
Сборная России проиграла команде Финляндии в финальном матче мужского хоккейного турнира - 1:2. Судьбу встречи решила шайба, заброшенная финнами в самом начале третьего периода.

Хоккейный турнир на всех Олимпиадах считается главным событием. Победа в нем ставит точку в выступлении спортсменов на Играх. Поэтому от финала Финляндия - Россия ждали только победы, учитывая тот факт, что в составе нашей команды было достаточно тех, кто уже завоевывал золото четыре года назад.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Для финской сборной нынешний финал стал третьим в истории и в обоих случаях команда в решающих матчах уступала. В Калгари-88 они были биты великолепной сборной СССР, а в 2006 году проиграли шведам. И все же в Пекине именно Суоми считались главными фаворитами. Не на стороне российской сборной была статистика встреч. Три последних матча на Олимпиадах сборная России финнам уступила.

Тренерский штаб сборной России доверил место в воротах Ивану Федотову, во всей красе проявившему себя в буллитной серии против Швеции в полуфинале, серьезных перемен в состав тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым вносить не стал.

Очевидно, что ожидать от финала яркого атакующего хоккея не следовало. Команды исповедуют похожий стиль игры, больше работая на льду в давление, с быстрыми и опасными контратаками.

Финны начали встречу более активно, создавая моменты у ворот Федотова. Но не самое нужное удаление Ханнеса Бьернинена за нашими воротами провело в голу. Михаил Григоренко почти из круга вбрасывания шансов голкиперу Харри Сятери не оставил.

Самым тревожным моментом стало удаление Дамира Шарипзянова. Финны нагнетали опасность у ворот Федотова, но голкипер и его партнеры сражались мужественно. Первый период так и завершился со счетом 1:0.

После перерыва рисунок игры не изменился. Финны продолжали больше атаковать, и это принесло результат. Вилле Покка нанес бросок почти от синей линии и Федотов, закрытый игроками обеих команд, шайбу увидел лишь в воротах.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Только сборная России пришла в себя после пропущенной шайбы, как получила новое испытание - Кирилл Семенов заработал удаление. А ведь в таких играх зачастую именно игра в неравных составах и становится решающим фактором. Но россияне снова выстояли, заблокировав почти все броски по воротам Федотова.

В оставшееся время команды обменивались атаками, но до реальных голевых моментов дело не дошло.

А вот в самом начале третьего периода финны вышли вперед. После броска Марко Анттилы Бьернинен подставил клюшку - 2:1. Команде Жамнова пришлось активно атаковать. И по воротам Сатери наконец-то стали чаще бросать - голкипер финнов выручал. И все же креатива сборной России явно не хватало - в атаке команда действовала довольно прямолинейно.

Сборная России устроила решающий штурм, сняла вратаря, но отыграться было не суждено. Финские хоккеисты впервые в истории выиграли Олимпиаду, а команда Алексея Жамнова довольствуется серебром.

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