В матче Финляндия - Россия ничья после второго периода

Завершился второй период финального матча мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине между сборными Финляндии и России. Счет матча ничейный - 1:1.

В первом периоде счет открыл Михаил Григоренко, а во второй двадцатиминутке отличился Вилле Покка.