20.02.2022 08:39
В матче Финляндия - Россия ничья после второго периода
Завершился второй период финального матча мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине между сборными Финляндии и России. Счет матча ничейный - 1:1.
В первом периоде счет открыл Михаил Григоренко, а во второй двадцатиминутке отличился Вилле Покка.
Финляндия - Россия. Онлайн-трансляция хоккейного финала Олимпиады-2022
В Пекине проходит финальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и России. "РГ" ведет онлайн-трансляцию встречи. В полуфинале финны обыграли словаков, а российские хоккеисты одолели шведов в серии буллитов
Россия установила рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Олимпиадах
В предпоследний день Олимпиады-2022 сборная России завоевала четыре медали - по две в лыжном спорте и фигурном катании. Это позволило установить новый рекорд по количеству наград на зимних играх. На счету России 31 медаль: шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых