Чем запомнились Игры в Пекине корреспонденту "РГ" Анне Козиной

При том что хочется обнять, защитить, поддержать фигуристку Камилу Валиеву, которая на этой Олимпиаде сначала была объектом восхищения, а потом - травли, при том что хочется (или хотелось до ее реакции) стоя аплодировать успеху упертой максималистки Александры Трусовой, все-таки исполнившей пять четверных прыжков, совсем не хочется оставлять в тени победу Анны Щербаковой, которая в нужное время и в нужном месте выдала свой максимум и стала олимпийской чемпионкой.

И если в деле Валиевой сама спортсменка - заложница чудовищной ситуации, то поведение Саши Трусовой сразу после объявления результатов не спишешь только на миг отчаяния и нервный срыв, о котором потом будешь жалеть и который - так уж вышло - телевизионщики и пресса разобрали на цитаты. Уже на следующий день после турнира Трусова не просто сняла и спрятала серебряную медаль сразу после награждения. Она колко бросила журналистам: "Аня вам покажет свою". Но ведь эта фраза, кто бы ее ни говорил, должна быть сказана совсем с другой интонацией. Щербакову даже спросили, почему она так сдержанно себя ведет - может, стесняется праздновать победу? Аня деликатно настаивает, что просто оставила все силы и эмоции на льду. Для нее это тоже была самая тяжелая медаль, и все случившееся еще нужно уложить в голове. Давайте, несмотря ни на что, и мы постараемся оценить по достоинству это "золото".

Боль не перекрыла цель

Биатлонистка Ирина Казакевич сразу после гонки преследования узнала о смерти отца, который последние годы боролся с онкологией. Уход близкого человека не был внезапным. Но к такому нельзя подготовиться. Усилием воли или просто в ожидании, пока накроет осознание, можно отрешиться, подавить чувства, чтобы сделать то, что положено. В случае Казакевич - выступить на главном старте - для себя и для команды. Ире перестояло бежать на первом этапе эстафеты, и она пробежала - в свою силу. В итоге наши девушки выиграли "серебро". И даже после финиша, когда можно было дать волю эмоциям, она не заплакала, никак не показала горя. Говорила о спорте, о том, как старалась не завалить стрельбу, как рада долгожданной медали.

О трагедии в семье журналистам рассказала мама биатлонистки. Эстафета к тому же совпала с днем похорон. Только после этого сама Казакевич немного поделилась своими переживаниями. Но опять же не делала из этого шоу. В наше время, когда, заглянув в соцсети, можно узнать всю подноготную человека, когда граница между личным и публичным практически стерлась, есть люди, которые предпочитают не выносить свою жизнь на всеобщее обозрение. В Пекине о том, что творится с Ирой, знали всего несколько человек: тренер Михаил Шашилов, подруги по команде Светлана Миронова и Кристина Резцова, которые поддерживали и не давали остаться наедине с гнетущими мыслями. Говорят, счастье любит тишину. Когда больно и плохо, тоже не каждый готов об этом кричать.

Сначала на костылях, потом - на санках

Казалось, что пекинская санно-бобслейная трасса для Татьяны Ивановой несчастливая. В конце ноября 2021 года она поучила здесь серьезную травму ноги во время тестовых соревнований - разрыв связок и трещину кости. Врачи настаивали, что лечиться надо пару месяцев. Иванова выслушала диагноз и оценила риски - если бы что-то пошло не так, спортсменка могла остаться инвалидом, - взяла на себя всю ответственность, собрала волю в кулак и восстановилась за один месяц. Уже в конце декабря произвела фурор, появившись на старте с лангетой на ноге и на костылях, а потом пронеслась по ледяному желобу за олимпийской лицензией. На Играх она по-прежнему прихрамывала, но это не помешало ей выиграть такую важную медаль. "Бесстрашная Иванова", "Иванова совершила настоящий подвиг" - такие были заголовки. И только после завершения соревнований в эстафете Татьяна призналась, что страх все-таки был, но она победила и его, и соперниц.

Наша серебряная медаль в смешанных командных прыжках с трамплина стала полной неожиданностью и самой большой спортивной сенсацией

Везет тем, кто летит

Серебряная медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина без преувеличения стала полной неожиданностью и самой большой спортивной сенсацией. В тот день из-за очередной нашей дисквалификации за помеху сопернику без медалей остались в шорт-треке. Но на Олимпиаде рядом с разочарованием всегда есть место чуду. В Пекине оно случилось в микст-турнире у летающих лыжников. На трамплине творилось непонятное и невероятное. Почему вдруг сразу нескольким лидерам и фаворитам аннулировали результаты?! Наказали за несоответствие размеров комбинезонов принятым стандартам, что влияет на аэродинамику. Что нужно сделать россиянам, чтобы удержаться в призах? Просто не обращать внимания на протоколы и прыгать как умеют или даже лучше. В заключительной попытке Евгений Климов улетел на 103 м! И наша команда - Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Климов - вторая вслед за словенцами. Удачное стечение обстоятельств - да, заслуженный результат - тоже да. Везет тем, кто везет.

Не только безопасно

Конечно, поначалу заборы и ограждения вокруг всех олимпийских объектов и медиаотелей напрягали. Летом в Токио мы чувствовали себя намного свободнее. После 14 условно карантинных дней могли погулять по городу. Но Оргкомитет пекинской Олимпиады доказал, что при нынешней ситуации с распространением ковида создание "пузыря" было необходимо и себя полностью оправдало. Да, некоторым коллегам-журналистам и спортсменам, сдавшим положительные тесты сразу по прилете, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, пришлось провести первые дни на Играх в изоляторе. Зато внутри олимпийского "периметра" случаев заражения удалось избежать. Маски, санитайзеры, ежедневные ПЦР-тесты - все это в итоге давало чувство безопасности. Работа обслуживающего персонала, который зорко следил за чистотой и постоянно протирал все контактные поверхности - от рабочего стола в пресс-центре до поручней на эскалаторах и кнопок лифта, - просто потрясала.

И, кстати, о карантине. Волонтеры и все сотрудники сидели в изоляции две недели до старта Игр и будут сидеть еще три после того, как мы покинем Пекин. Тоже герои невидимого фронта, хотя и носили яркую оранжевую и сине-белую форму. И, что важно, не было принципа слепо следовать ограничениям. Работники пресс-центра на каком-то интуитивном уровне понимали: ну никак нельзя отказать российским журналистам в возможности поговорить с Большуновым или с фигуристками после произвольной программы. Квоту в микст-зону, где следовало соблюдать социальную дистанцию, в исключительных обстоятельствах увеличивали, чтобы каждый мог выполнить свою работу. Спасибо, мы свою сделали.