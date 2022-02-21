Французский "Лилль" встретится в главном еврокубке с действующим победителем турнира "Челси"

Во вторник вечером в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 1/8 финала: "Вильярреал" сыграет дома с "Ювентусом", а действующий обладатель трофея "Челси" примет "Лилль".

Те, кто не слишком внимательно следят за французским первенством, считают, что в этой стране есть только одна команда - "ПСЖ", остальные же никоим образом не могут с ней конкурировать. Отчасти такие рассуждения имеют право на жизнь, но в прошлом году "Лилль" доказал: и у парижан есть слабые места. Всего за несколько месяцев "бульдоги" сначала завоевали чемпионский титул, после чего победили в Суперкубке Франции, одолев как раз столичный клуб (1:0).

В нынешнем сезоне дела у "Лилля" в национальном первенстве идут не лучшим образом: подопечные Жослена Гурвеннека занимают десятое место. Зато в Лиге чемпионов "красно-белым" удалось совершить небольшой подвиг. Дело в том, что после трех стартовых туров в активе у французов было лишь два очка. Однако в заключительных трех матчах "Лилль" показал стопроцентный результат, одолев между делом на чужом поле одного из лидеров испанской лиги "Севилью" (2:1).

- Наверняка "Челси" был счастлив получить в соперники "Лилль", но я бы хотел предостеречь лондонцев. Им будет противостоять отличная команда, сильная и агрессивная. Более того, им нечего терять. И они очень хороши дома - там потрясающая атмосфера, - заявил бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул, выступавший как за "Челси", так и за "бульдогов".

И все же фаворит в этой паре очевиден. Возможности этих клубов несоизмеримы: "Челси", как уже было отмечено ранее, является действующим победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В то же время "Лилль" в седьмой раз попадает в групповую стадию главного еврокубка и во второй раз - в плей-офф соревнований. История противостояния также говорит в пользу "синих": в сезоне-2019/20 "Челси" дважды одолел французов на групповом этапе.

Во второй паре дня "Вильярреал" примет "Ювентус". Казалось бы, фаворит здесь тоже очевиден, но все не так просто. "Вильярреал" при бывшем главном тренере "Спартака" Унаи Эмери стабилен, а на своем поле и вовсе практически никому не проигрывает. В прошлом году "желтая субмарина" завоевала первый трофей в истории - Лигу Европы. В нынешнем сезоне команда Эмери борется за попадание в зону Лиги чемпионов на следующий год, располагаясь на шестом месте в таблице.

В плей-офф главного еврокубка "Вильярреал" вышел впервые за 13 лет, причем сделал это в самый последний момент, неожиданно одолев на выезде итальянскую "Аталанту" (3:2). К слову, "желтая субмарина" с "Ювентусом" образовали единственную пару 1/8 финала, в которой соперники прежде ни разу не играли друг против друга.

- В Лиге чемпионов мы обрели стабильность, авторитет и уверенность - это крайне важно. Нам есть чем гордиться. У ребят появилась отличная возможность проявить себя. Футболисты подходят к матчу с "Ювентусом" в хорошем состоянии. При этом мы все прекрасно понимаем, что встреча с итальянской командой будет отличаться от той, которая была на выходных с "Гранадой". Во вторник нам необходимо быть внимательными каждую секунду, не терять концентрацию. Будет очень сложный поединок. Противостоять нам будет один из грандов европейского футбола - нужно показать максимум, - отметил Эмери.

Что касается "Ювентуса", то "Старая синьора" проводит крайне нестабильный сезон. С одной стороны, туринцы поднялись в зону Лиги чемпионов (на четвертое место), не проигрывают в "серии А" с ноября. С другой - в минувшем туре подопечные Массимилиано Аллегри не смогли удержать преимущество в дерби с "Торино" (1:1) и в целом одержали лишь одну победу в последних четырех встречах.

- Не нужно пренебрегать ничьими. Набранное очко в поединке с "Торино" может помочь нам в будущем. Впереди у нас Лига чемпионов, и там ребятам нужно быть внимательнее, - заявил рулевой "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. - Влахович? Ему было непросто против "Торино". Душану предстоит многому научиться. Не стоит забывать, что он перешел из команды, проводящей очень хороший сезон, но играющей раз в неделю. Нужно расти, иначе физически не сможешь выходить на поле каждые три дня.

Ну а в среду в 1/8 финала состоятся еще два матча: "Атлетико" примет "Манчестер Юнайтед", а "Аякс" отправится в гости к "Бенфике". Безусловно, особое внимание привлекает первая пара, в которой один из испанских грандов встретится с "красными дьяволами". Надо отметить, что обе команды переживают сейчас непростые времена. Оба клуба фактически распрощались с шансами выиграть национальные первенства, да и место в Лиге чемпионов находится под большим риском.

"Челси" - один из фаворитов Лиги чемпионов, в то время как французский клуб лишь во второй раз участвует в плей-офф соревнований

Где будем смотреть

22 февраля, вторник, "Матч ТВ"

22.45. "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия). Прямая трансляция.

23 февраля, среда, "Матч ТВ"

22.45. "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды). Прямая трансляция.