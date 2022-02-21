Питерский "Зенит" трижды за пять дней уступил со счетом 2:3

Новости

Сенатор Бондарев объяснил важность закона об индексации военных пенсий 18:25
Володин от имени Госдумы обратился к Путину с просьбой о признании ЛНР и ДНР 18:20
Медведев: в Донбассе живут 800 тысяч россиян, это нельзя игнорировать 18:18
МГБ ДНР сообщило о ликвидации украинских диверсантов, прорвавшихся к границе РФ 18:12
Медведев: Территории ДНР и ЛНР в принципе Украине не нужны 18:09
Путин не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос о признании ДНР и ЛНР 18:07
Агрегатор такси DiDi в марте прекратит работу в России и Казахстане 18:03
Козак: Киев держит в глубоком секрете, каким он видит Донбасс 17:59
Лавров: Запад поддерживает Минские соглашения в абсолютно стерильном ключе 17:55
Наблюдатели от МПА СНГ проведут в Минске встречи в парламенте и ЦИК 17:51
Козак: Киев не будет вести прямой диалог с ЛНР и ДНР 17:48
Станцию будущего МЦД-4 "Ольгино" планируется открыть в июне 17:45
Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО 17:45
Козак: Донбасс не нужен Украине ни на каких условиях 17:44
Глава ЛНР: Гуманитарной катастрофы удалось избежать только благодаря России 17:38
ФСБ не получала от ФБР и ЦРУ сигналов о готовящихся в РФ терактах 17:35
Выбрасывать бытовую технику можно будет на специальных площадках 17:29
Путин намерен выслушать мнения членов Совбеза России о признании ДНР и ЛНР 17:21
Путин назвал серьезной угрозой использование Украины для противостояния с Россией 17:16
Курс доллара поднялся выше 79 рублей 16:55
В Риме нашли "вторую" Джоконду 16:50
Валиева выразила благодарность штабу Тутберидзе за поддержку на ОИ 16:49
Лавров: США не передавали России сведения о возможности терактов 16:48
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость своих республик 16:47
Росздравнадзор зарегистрировал новый тест, определяющий штамм "Омикрон" 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 18:20
Рубрика: Спорт

Питерский "Зенит" трижды за пять дней уступил со счетом 2:3

Текст: Илья Трисвятский
В центральном матче 18-го тура регулярного чемпионата Суперлиги питерский "Зенит", руководимый главным тренером сборной России Туомасом Саммелвуо, на домашней площадке уступил новосибирскому "Локомотиву" - 2:3 (21:25, 18:25, 26:24, 25:23, 16:18).
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Получается, что "Зенит" дома в течение пяти дней трижды подряд проиграл в пятисетовых встречах. Ранее питерцы в рамках Лиги чемпионов провели с немецким "Берлином" и перенесенную из Германии игру, и календарный матч заключительного тура группового этапа. Здесь оба раза - тоже по 2:3.

Правда, команда с берегов Невы вышла в четвертьфинал главного еврокубка, но серия поражений 2:3 у коллектива, где собраны многие кандидаты в национальную дружину, вызывает некую тревогу. Не будем забывать, что и олимпийский финал в Токио был проигран французам тоже в пятой партии.

- В начале игры против сибиряков мы искали себя и уверенность в собственных силах. Потом взяли концовку третьей партии, которая дала нам много энергии, - сказал рулевой "Зенита" Саммелвуо. - Благодаря этому какое-то время играли очень хорошо. Мы сейчас в такой ситуации, когда нам нужен просто положительный результат в одном матче, чтобы все было немножко лучше. Надо верить в себя, быть сильными. Уверен, такие концовки мы еще будем выигрывать.

В Суперлиге лидирует "Зенит-Казань" - 17 побед и одно поражение, 52 очка. Далее в таблице расположились "Локомотив" (14-1, 40), столичное "Динамо" (13-3, 36) и питерцы (11-5, 33). Два лучших клуба по итогам "регулярки" выйдут в "Финал шести", еще десяти командам предстоит раунд плей-офф за право выступить на решающей стадии.

"Зенит" разгромил португальскую "Бенфику" в матче ЛЧ по волейболу

В преддверии минувшего тура состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. Из трех ­наших представителей только "Локомотив" не вышел в плей-офф, где пары соперников выглядят так: "­Зенит" (СПб) - "Перуджа" (Италия), "Кендзежин-Козле" (Польша) - "Динамо" (Москва), "Тренто" (Италия) - "Берлин" (Германия), "Мачерата" (Италия) - "Ястшембски" (Польша). Первые матчи назначены на 8-10 марта, ответные встречи пройдут 15-17 марта.

Где будем смотреть

23 февраля, среда, "Матч! Страна"

18.00. "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Суперлига. Мужчины. Прямая трансляция.

Спорт Волейбол