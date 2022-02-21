Питерский "Зенит" трижды за пять дней уступил со счетом 2:3

В центральном матче 18-го тура регулярного чемпионата Суперлиги питерский "Зенит", руководимый главным тренером сборной России Туомасом Саммелвуо, на домашней площадке уступил новосибирскому "Локомотиву" - 2:3 (21:25, 18:25, 26:24, 25:23, 16:18).

Получается, что "Зенит" дома в течение пяти дней трижды подряд проиграл в пятисетовых встречах. Ранее питерцы в рамках Лиги чемпионов провели с немецким "Берлином" и перенесенную из Германии игру, и календарный матч заключительного тура группового этапа. Здесь оба раза - тоже по 2:3.

Правда, команда с берегов Невы вышла в четвертьфинал главного еврокубка, но серия поражений 2:3 у коллектива, где собраны многие кандидаты в национальную дружину, вызывает некую тревогу. Не будем забывать, что и олимпийский финал в Токио был проигран французам тоже в пятой партии.

- В начале игры против сибиряков мы искали себя и уверенность в собственных силах. Потом взяли концовку третьей партии, которая дала нам много энергии, - сказал рулевой "Зенита" Саммелвуо. - Благодаря этому какое-то время играли очень хорошо. Мы сейчас в такой ситуации, когда нам нужен просто положительный результат в одном матче, чтобы все было немножко лучше. Надо верить в себя, быть сильными. Уверен, такие концовки мы еще будем выигрывать.

В Суперлиге лидирует "Зенит-Казань" - 17 побед и одно поражение, 52 очка. Далее в таблице расположились "Локомотив" (14-1, 40), столичное "Динамо" (13-3, 36) и питерцы (11-5, 33). Два лучших клуба по итогам "регулярки" выйдут в "Финал шести", еще десяти командам предстоит раунд плей-офф за право выступить на решающей стадии.

В преддверии минувшего тура состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. Из трех ­наших представителей только "Локомотив" не вышел в плей-офф, где пары соперников выглядят так: "­Зенит" (СПб) - "Перуджа" (Италия), "Кендзежин-Козле" (Польша) - "Динамо" (Москва), "Тренто" (Италия) - "Берлин" (Германия), "Мачерата" (Италия) - "Ястшембски" (Польша). Первые матчи назначены на 8-10 марта, ответные встречи пройдут 15-17 марта.

Где будем смотреть

23 февраля, среда, "Матч! Страна"

18.00. "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Суперлига. Мужчины. Прямая трансляция.