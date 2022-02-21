Путин заявил о необходимости благородного соперничества в мире

Миру нужна объединяющая сила спорта и благородные принципы соперничества, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями паралимпийской сборной России, которую он провел по видеосвязи.

"Паралимпиады всегда отличает особая исключительно добрая атмосфера", - отметил Владимир Путин. "Паралимпийский урок отзывчивости, равноправия и справедливости сегодня важен как никогда", - считает он.

"Мир остро нуждается в мощной объединяющей силе спорта и в благородных принципах соперничества, нуждается в вашей позитивной энергии и активности, которые преображают общество, воспитывают в людях, особенно в молодежи, нравственную зрелость", - обратился президент к спортсменам.

Путин уверен, что Паралимпийские Игры в Пекине внесут вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания, а сильные духом паралимпийцы подарят болельщикам не только зрелищные выступления и новые рекорды, но и "осознание того, что в жизни действительно важно и значимо".