Дворец водных видов спорта в Симферополе откроется 1 сентября 2022 года

Дворец водных видов спорта, возводимый в Симферополе, готов на 90 процентов. Строители рассчитывают полностью завершить объект 31 марта, после чего начнется процесс его передачи заказчику, который займет около пяти месяцев. Если все пойдет по плану, 1 сентября здесь начнется тренировочный процесс.

Три этажа, включая подземный, три чаши бассейнов разного размера и вместимости и множество инфраструктурных помещений - таким будет новый Дворец водных видов спорта в крымской столице. Сейчас строители завершают отделку внутренних помещений и одновременно обустраивают прилегающую площадку. Уже готова самая большая чаша длиной 52,5 и шириной 25 метров. Осталось закрыть решетками систему перелива, смонтировать тумбы для спортсменов и высокотехнологичное оборудование.

- Бассейн соответствует всем регламентам FINA (международная федерация плавания): здесь можно проводить соревнования российского и международного уровня, - рассказал руководитель подрядной организации Илья Агуреев. - В процессе проектирования и строительства нас консультировал четырехкратный олимпийский чемпион и глава Всероссийской федерации плавания Валерий Сальников. Поэтому все будет на уровне.

Чаша большого бассейна глубиной 2-2,5-3 метра рассчитана на 10 дорожек и одновременный прием до 120 человек. Это уровень для тренировок и состязаний профессиональных спортсменов, хотя и любителям он также будет доступен.

- В большом бассейне могут проходить соревнования и тренировочный процесс по трем спортивным дисциплинам, - рассказала министр спорта РК Ольга Торубарова. - Это классическое плавание, водное поле и синхронное плавание.

К слову, лишние 2,5 метра в длине дорожек основной чаши предусмотрены для специального мостика. Им можно будет перегораживать ванну бассейна на две части и проводить одновременно соревнования по синхронному плаванию и водному поло. В дни, когда здесь будут заниматься пловцы классических стилей, мостик сдвинут к стенке. А для синхронистов смонтируют специальное оборудование.

- В чаше 50-метрового бассейна предусмотрена подводная видеосъемка, - рассказал директор ГБУ "Крымспорт" Валерий Фридриков. - Это сделано с учетом требований к состязаниям по синхронному плаванию. Кроме того, подводная видеосъемка нужна и из соображений безопасности.

За соревнованиями смогут наблюдать 600 зрителей. На такое количество мест рассчитаны трибуны. Крымчане гордятся своей знаменитой землячкой, четырехкратной олимпийской чемпионкой по плаванию Яной Клочковой. Сейчас в республике нет спортсменов ее уровня - сказалось длительное отсутствие условий для тренировок. Но вскоре этот пробел восполнят. Водным поло сейчас активно занимаются в Керчи, а вот синхронное плавание - практически новая дисциплина для Крыма. Все три секции во дворце создадут практически заново.

- Конечно, Дворец водных видов спорта прежде всего рассчитан на вовлечение крымчан в занятия спортом, приобщение их к здоровому образу жизни, - рассказала Ольга Торубарова. - Абонементы для посещения бассейнов будут платными. Мы пока не можем назвать точную их стоимость, но она будет сопоставима или ниже, чем в коммерческих спортклубах.

Вторая чаша бассейна для взрослых имеет восемь дорожек и размеры 25 на 16,5 метра. Ванна рассчитана на одновременное плавание 64 человек. Сейчас здесь завершают герметизацию чаши и внутреннюю отделку помещения. На такой же стадии и "лягушатник" - бассейн для малышей глубиной 0,6-0,85 метра. Кроме того, в комплексе множество раздевалок, душевых, тренажерные залы, служебные помещения и конференц-зал. Но сердце всего комплекса находится не здесь - оно на нулевом уровне, под чашей каждого бассейна. Эта часть дворца закрыта от посторонних глаз. Два верхних этажа отделены от подвала мощной огнезащитной плитой. Она же обеспечивает звукоизоляцию. На глубине четырех метров находится насосное оборудование, бассейн для перелива и комплекс фильтрации.

- Во дворце спорта предусмотрена самая современная система фильтрации и обеззараживания, - говорит главный инженер подрядной организации Сергей Русаков. - Никакого хлорирования уже не будет, как это было в старых бассейнах. Под каждой чашей находится помещение, где вода проходит обработку ультрафиолетовой лампой и циркулирует через емкости со специальным песком. За счет этого достигается ее высокая чистота. Емкость всех трех чаш - 5000 кубометров воды. Раз в полгода она будет полностью меняться.

Комплекс дворца включает собственную трансформаторную подстанцию, котельную и другие инфраструктурные объекты. Согласно контракту, подрядчик должен был сдать дворец 31 декабря 2021 года. Однако режим противоэпидемических ограничений отразился на темпах строительства. Несмотря на это в отношении подрядчика уже действуют штрафные санкции, поэтому здесь торопятся и планируют полностью завершить весь комплекс работ к 31 марта. Основные этапы постепенно перемещаются на прилегающую территорию, где сейчас идет укладка тротуарной плитки и оборудование парковки на 120 мест. К 1 сентября, когда планируется открыть двери Дворца водных видов спорта для посетителей, сюда запустят новые маршруты общественного транспорта.