В Екатеринбурге состоялся этап чемпионата России по баскетболу 3х3

В Екатеринбурге прошел второй этап чемпионата России по баскетболу 3х3. Поскольку этап снова был сдвоенным, для мужских и женских команд, то суммарно было разыграно четыре титула победителя. Дважды успех праздновали баскетболисты столичного "Инаномо". Они и возглавили общий зачет чемпионата. У женщин лавры разделили питерский ЦОП и "Самара".

Напомним, что первый сдвоенный этап первенства страны состоялся в Ижевске в январе. Причем тому турниру предшествовала декабрьская квалификация в Сочи. А теперь и предварительный отбор (4-5 февраля), и основные соревнования принимал Екатеринбург.

В главном городе Урала в первом финале встретились "Инаномо" и другой столичный коллектив "Руна". То есть действующий чемпион страны сразился с лидирующим на тот момент в генеральной классификации клубом ("Руна" дважды отличилась в Ижевске). В основное время соперники не смогли определить сильнейшего. Самое время напомнить правила баскетбола 3х3: команды играют до 21 набранного одной из сторон очка, или 10 минут чистого времени. Если ничья - назначается овертайм.

Дополнительное время в баскетболе 3х3 - довольно большая редкость. На это раз чашу весов на сторону "Инаномо" в овертайме склонили попадания Владислава Мелешкина. Всего же он набрал 13 очков из 20 у своей команды! Вместе с Мелешкиным "золото" первой части этапа вручено Юрию Беспалову, Борису Логачеву, Константину Грекову.

На следующий день соперником "Инаномо" в решающем матче стал "Брянск". Москвичи для оформления победного дубля уложились в 9 минут 25 секунд - 21:14. В составе у столичной команды выступили те же игроки, что и накануне. Теперь в общем зачете "Инаномо" лидирует с 350 баллами. Далее идут "Руна" (330), "Брянск" (280) и "Самара" (240). Всего же в списке заработавших классификационные очки - полтора десятка коллективов.

У женщин в первом финале сразились действующие чемпионки России из санкт-петербургского Центра олимпийской подготовки (ЦОП) и обладательницы Суперкубка и Кубка страны из БК "Самара". На этот раз волжанки взяли верх, не позволив петербурженкам выиграть третий этап кряду. Результат матча - 18:15. У "Самары" на высшую ступень пьедестала почета поднялись Яна Митрофанова, Мария Чернова, Анастасия Пиженко, Кристина Евсейчева.

Но во второй части соревнований команда с берегов Невы сумела реваншироваться. Снова в финале сошлись эти же команды - 21:10 в пользу ЦОП, за который выступали Майра Сергазинова, Валерия Дерябина, Анастасия Рыкова и Мария Яцемирская.

Кстати

В рамках екатеринбургского этапа прошел первый открытый турнир проекта Российской федерации баскетбола (РФБ) "тихий!баскетбол". Он стал началом серии открытых соревнований и мастер-классов для лиц с нарушениями интеллекта, слуха и опорно-двигательного аппарата. Участниками дебютного турнира оказались воспитанники Специальной олимпиады из Екатеринбургской школы N2, разделенные на три команды. Дети впервые вышли на профессиональную площадку для баскетбола 3х3, провели матчи официальным мячом и с высококвалифицированными судьями. Все участники были награждены памятными призами от РФБ и спонсора федерации.