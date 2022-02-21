В Екатеринбурге состоялся этап чемпионата России по баскетболу 3х3

Новости

Курс доллара поднялся выше 79 рублей 16:55
В Риме нашли "вторую" Джоконду 16:50
Валиева выразила благодарность штабу Тутберидзе за поддержку на ОИ 16:49
Лавров: США не передавали России сведения о возможности терактов 16:48
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость своих республик 16:47
Росздравнадзор зарегистрировал новый тест, определяющий штамм "Омикрон" 16:39
На Дальний Восток по концессиям привлекут до 500 млрд рублей инвестиций 16:36
Названы сроки открытия движения по развязке на трассе М-4 в районе Геленджика 16:33
QR-код по антителам на портале госуслуг за первые часы оформили 40 тысяч россиян 16:31
Восемь КТ-центров и ряд стационаров возвращаются к плановой работе в Москве 16:30
МИД РФ: Россия не против проведения саммитов по Украине 16:29
Правительство поддержит производство комплектующих для промышленной техники 16:11
Названы место и время похорон умершего от COVID-19 Бориса Невзорова 16:07
Олимпийские игры в Пекине освещали 9388 журналистов 16:03
Российские пограничники уничтожили диверсантов, пытавшихся нарушить границу 16:03
Захарова: США следует рассказать на "саммите демократий" об убийстве жителей в Сирии 16:01
Сенатор Рябухин: Выплаты беженцам из Донбасса не повлияют на соцгарантии россиян 15:56
Сергей Шойгу поздравил с 65-летием солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева 15:55
Суд разрешил не давать детям отчества 15:41
Глава комитета ГД назвал безнравственным заявление США по поводу угрозы терактов в РФ 15:39
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества 15:35
Анастасия Ракова: Ситуация с ковидом в Москве стабилизируется 15:29
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии 15:27
В Совфеде оценили идею "сибирской ипотеки" для молодых специалистов 15:26
Регионы, принимающие беженцев из Донбасса, получат помощь из федерального бюджета 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 15:55
Рубрика: Спорт

В Екатеринбурге состоялся этап чемпионата России по баскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
В Екатеринбурге прошел второй этап чемпионата России по баскетболу 3х3. Поскольку этап снова был сдвоенным, для мужских и женских команд, то суммарно было разыграно четыре титула победителя. Дважды успех праздновали баскетболисты столичного "Инаномо". Они и возглавили общий зачет чемпионата. У женщин лавры разделили питерский ЦОП и "Самара".
Фото: Пресс-служба РФБ Фото: Пресс-служба РФБ
Фото: Пресс-служба РФБ

Напомним, что первый сдвоенный этап первенства страны состоялся в Ижевске в январе. Причем тому турниру предшествовала декабрьская квалификация в Сочи. А теперь и предварительный отбор (4-5 февраля), и основные соревнования принимал Екатеринбург.

Фото: bcsamara.com
Этап ЧР по баскетболу 3х3 в Ижевске запомнится Фэйр Плей "Самары"

В главном городе Урала в первом финале встретились "Инаномо" и другой столичный коллектив "Руна". То есть действующий чемпион страны сразился с лидирующим на тот момент в генеральной классификации клубом ("Руна" дважды отличилась в Ижевске). В основное время соперники не смогли определить сильнейшего. Самое время напомнить правила баскетбола 3х3: команды играют до 21 набранного одной из сторон очка, или 10 минут чистого времени. Если ничья - назначается овертайм.

Дополнительное время в баскетболе 3х3 - довольно большая редкость. На это раз чашу весов на сторону "Инаномо" в овертайме склонили попадания Владислава Мелешкина. Всего же он набрал 13 очков из 20 у своей команды! Вместе с Мелешкиным "золото" первой части этапа вручено Юрию Беспалову, Борису Логачеву, Константину Грекову.

На следующий день соперником "Инаномо" в решающем матче стал "Брянск". Москвичи для оформления победного дубля уложились в 9 минут 25 секунд - 21:14. В составе у столичной команды выступили те же игроки, что и накануне. Теперь в общем зачете "Инаномо" лидирует с 350 баллами. Далее идут "Руна" (330), "Брянск" (280) и "Самара" (240). Всего же в списке заработавших классификационные очки - полтора десятка коллективов.

У женщин в первом финале сразились действующие чемпионки России из санкт-петербургского Центра олимпийской подготовки (ЦОП) и обладательницы Суперкубка и Кубка страны из БК "Самара". На этот раз волжанки взяли верх, не позволив петербурженкам выиграть третий этап кряду. Результат матча - 18:15. У "Самары" на высшую ступень пьедестала почета поднялись Яна Митрофанова, Мария Чернова, Анастасия Пиженко, Кристина Евсейчева.

Но во второй части соревнований команда с берегов Невы сумела реваншироваться. Снова в финале сошлись эти же команды - 21:10 в пользу ЦОП, за который выступали Майра Сергазинова, Валерия Дерябина, Анастасия Рыкова и Мария Яцемирская.

Кстати

В рамках екатеринбургского этапа прошел первый открытый турнир проекта Российской федерации баскетбола (РФБ) "тихий!баскетбол". Он стал началом серии открытых соревнований и мастер-классов для лиц с нарушениями интеллекта, слуха и опорно-двигательного аппарата. Участниками дебютного турнира оказались воспитанники Специальной олимпиады из Екатеринбургской школы N2, разделенные на три команды. Дети впервые вышли на профессиональную площадку для баскетбола 3х3, провели матчи официальным мячом и с высококвалифицированными судьями. Все участники были награждены памятными призами от РФБ и спонсора федерации.

В регионах Спорт Баскетбол Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург