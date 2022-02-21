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21.02.2022 02:30

Суперлыжник Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом и вошел в историю

У завершившейся Олимпиады есть свой лыжный король. На престол взошел Александр Большунов, который к триумфу в скиатлоне добавил триумф в масс-старте на 30 км. С учетом "золота" в эстафете он стал трехкратным олимпийским чемпионом. Кажется, выбора, кому вручить знамя на церемонию закрытия Игр-2022, просто не было.
Текст: Илья Соболев (Пекин)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)

Но на самом деле в Пекине здорово выступила вся лыжная команда. Россияне взяли четыре "золота". Всего на одно меньше, чем норвежская команда, безраздельно доминировавшая на главных турнирах последних лет. А по общему числу медалей (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые) россияне и вовсе превзошли скандинавов, у которых 8 наград (5-1-2). По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Пхенчхане, где наши завоевали в совокупности 8 медалей и ни одного "золота", - прогресс более чем заметный. Если же взять совсем свежую точку отсчета, прошлогодний чемпионат мира, то шаг вперед выглядит еще шире. На ЧМ-2021 у нашей команды было лишь 4 награды при одной высшего достоинства.

В Пекине наши не просто побеждали, но и переписывали историю. В женских эстафетах российская команда не побеждала на Олимпиадах 16 лет, а в мужских - 42 года.

Локомотивом успехов российской сборной стал Александр Большунов. "Знаю, в мае он делал записи в дневнике - три олимпийских "золота", - рассказала жена Александра, Анна. Загадал, исполнил.

Хотя еще летом все было не так очевидно. После Олимпиады-2018, где впервые сверкнула звезда Большунова (3 "серебра" и "бронза"), карьера Александра шла по нарастающей. К этому сезону лыжник подходил с двумя хрустальными глобусами за победу в Кубке мира, двумя победами в престижной многодневке "Тур де Ски", титулом чемпиона мира в скиатлоне. Но все едва не перечеркнули не весть откуда взявшиеся проблемы с зубами и деснами. В октябре Большунов перенес операцию, и это окончательно спутало ему планы подготовки к олимпийскому сезону. Не щадящему себя на тренировках Саше пришлось тренироваться еще больше.

Возвращение к прежней форме шло туго. В общем зачете январского "Тур де Ски"-2022 Большунов вдрызг проиграл своему главному оппоненту, норвежцу Йоханнесу Клебо и был почти в отчаянии. "Он в такой форме, что ему можно перестать тренироваться, поехать в Пекин и брать там свое", - трудно поверить, что это слова большуновские. Правда, уже в Пекине после первой победы в скиатлоне Александр скажет: "Я понимал, что опускаться дальше некуда. Есть только один путь - подниматься по ступеньке наверх".

Фото: AP
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Перед последней гонкой, марафоном на 50 километров, у Большунова и Клебо было по два "золота". Норвежец оба взял в личном и командном спринтах, своих профильных дисциплинах. Причем в личном спринте Александр не участвовал. Чем закончилась предыдущая схватка лыжников на "полтиннике" в рамках ЧМ-2021, все прекрасно помнили. В финишном створе Клебо сломал россиянину палку и был дисквалифицирован, а Саша остался без медалей и после гонки не мог сдержать слез.

Интригу в противостоянии усилила погода. С утра в горах, где проходили лыжные соревнования, поднялся ураганный ветер, что вкупе с -16 градусами по Цельсию поставило проведение гонки вообще под угрозу. В итоге организаторы приняли соломоново решение, сократив протяженность масс-старта на 20 километров.

Ходили разговоры, что этот шаг продавили норвежцы с целью облегчить задачу Йоханнесу Клебо, которому теоретически бежать "тридцатку" проще, чем "полтинник". Эти догадки подтвердили слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе: "Клебо сказал, что не побежит 50 километров. Предложили 30 - он согласился. Я не комментирую. Может, реально человек не может".

Клебо сокращение дистанции никак не помогло. Не выдержал темпа лидеров и капитулировал досрочно, завершив гонку после 20 километров.

А вот на Большунова перемены никак не повлияли. "Мне кажется, Саня выиграл бы и 30, и 50, и 70 километров, если бы мы побежали дальше. Просто отрыв был бы больше, и мы бы доставили ему дискомфорт: ему пришлось бы нас ждать, мерзнуть", - хохмил потом Иван Якимушкин, взявший в масс-старте "серебро".

Вообще гонка проходила немного необычно. Мы уже привыкли к тому, что Большунов в одиночку борется против норвежской стаи. Сейчас было наоборот. Скандинав Симен Хегстад Крюгер оказался в окружении наших: Большунова, Якимушкина, Артема Мальцева. Александру борьбу навязать ему не удалось, а вот с Иваном Крюгер бился почти до финиша. Но "бронза" для него тоже большой успех. Из-за ковида Симен Хегстад пропустил почти всю лыжную программу Олимпиады, 30-километровый масс-старт был его первой гонкой в Пекине. Это могло стать главной историей лыжного дня, если бы не Большунов.

Финишировав, Саша сразу упал, но не от усталости, а "потому что хотел поцеловать китайский снег. Потому что я хочу сказать большое спасибо китайской земле, что она меня так приняла". Потом - неминуемые объятия президента Федерации лыжных гонок Елены Вяльбе. "Мы хотим продолжения банкета. Очень хорошая Олимпиада", - кричала кому-то Елена Валерьевна. А еще зажигательно танцевала.

Александр Большунов - самый титулованный в истории отечественный лыжник с девятью олимпийскими медалями, из которых три - золотые

На церемонию награждения Александр вышел в золотых ботинках. "После скиатлона, в котором я выиграл "золото", я их увидел и подумал: неплохо, если бы у меня такие тоже были, - рассказал журналистам Большунов. - Тем более, у меня золотая медаль. И вот когда третью заработал, мне ботинки принесли. В принципе они подходят мне". Кто бы спорил!

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми

Как известно, победитель скиатлона и 50-километрового марафона получает негласный титул короля лыж. После сокращения дистанции до 30 км могут возникнуть вопросы. "Видимо, специально дистанцию вот так сократили", - посмеялся Саша. Но у нас никаких сомнений по поводу титула нет. Как и по поводу того, можно ли называть Большунова великим.

Сам лыжник от "звания" открестился. "Вы можете называть меня как хотите, но я себя великим не считаю. Потому что все-таки есть много спортсменов, у которых намного больше медалей".

Но факты говорят сами за себя. Большунов уже самый титулованный лыжник в истории отечественных лыж с девятью олимпийскими медалями (3 "золота", 4 "серебра" и 2 "бронзы"). Невероятно, но он не остался без наград во всех девяти олимпийских гонках с учетом Пхенчхана-2018, в которых участвовал. А если приплюсовать "серебро" в раздельной гонке на 15 км и "бронзу" в командном спринте, получится, что в Пекине россиянин взял пять медалей. До него ни одному из лыжников ничего подобного не удавалось.

"Все, Олимпийские игры прошли, можно завязывать", - посмеялся в интервью после гонки Саша. Но мы все знаем максимализм Александра. Останавливаться он, конечно, не собирается.

Прямая речь

Юрий Бородавко, тренер сборной России:

- Когда у Александра была первая победа, я его поздравил и сказал: Саш, ты выполнил самую главную задачу, ты стал олимпийским чемпионом. Теперь желаю, чтобы кратность твоего чемпионства увеличилась. А звание олимпийского чемпиона - оно уже навсегда. Александр очень собранно провел Олимпийские игры, ответственно подошел к аспектам подготовки, восстановления. Сильно переживал, что сократили дистанцию, поскольку это было не в его пользу. Но исход гонки нас порадовал: он выиграл за явным преимуществом, не оставив никому шансов.

Петтер Нортуг, Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира:

- Все почести мира - Большунову. Мы знаем, насколько хорош Крюгер, а Большунов берет и просто уходит от него. Поздравляю Александра с отличной Олимпиадой, к которой он долго готовился.

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