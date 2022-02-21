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21.02.2022 01:10

В Пекине Тарасова и Морозов завоевали медаль, которую упустили в Пхенчхане

Плачущего после проката Владимира Морозова поклонники фигурного катания, пожалуй, видели впервые. А вот сцена, когда в ожидании оценок Евгения Тарасова, закрыв лицо руками, роняет голову на колени, сразу отсылает на четыре года назад, в Пхенчхане-2018.
Текст: Анна Козина (Пекин)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)

Тарасова - Морозов шли вторыми после короткой программы, но в произвольной Женя допустила ошибки на параллельном прыжке и выбросе. Пара скатилась на четвертое место. Как горько тогда рыдала Женя! Сейчас слезы обоих - слезы радости. Они выиграли "серебро", уступив 0,63 балла китайскому дуэту Суй Вэньцзин - Хань Цуну, которые тоже взяли реванш за упущенное "золото" предыдущих Игр. Партнерша дрогнула на параллельном тройном сальхове (не докрутила обороты и приземлилась на две ноги), но четверная подкрутка и родные стены помогли сохранить лидерство.

Обидно проигрывать с таким ничтожным отрывом? Безусловно. Но наша серебряная медаль дорого стоит. Евгения и Владимир впервые за очень долгое время выдали два классных проката - без падений и нелепых срывов элементов, которые даже у их тренера, двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, душой болевшего за ребят, вызывали только вырвавшиеся из глубины души комментарии.

У Тарасовой - Морозова всегда было то, что может сделать пару идеальной. Скорость, скольжение, линии - это неумирающая классика. Образцовые подкрутки, которым можно только позавидовать.

Но все портила нестабильность в исполнении технических прыжковых элементов. Но едва ли не больше чем за бесконечные ошибки их критиковали за отсутствие своего, хорошо узнаваемого стиля, за неудачные постановки, которые не раскрывают весь их потенциал и не дают перспективной паре реализовать себя.

Фото: AP
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После олимпийского сезона тренерский штаб Нины Мозер, которая сделала чемпионами Транькова с Татьяной Волосожар, взял перерыв. А ребята продолжили искать себя.

Жаль, подготовка у Марины Зуевой в США сорвалась из-за пандемии. Но их всегда поддерживал Макс Траньков. А переход в группу Этери Тутберидзе, возможно, был судьбоносным решением. Все было непросто, но все было не зря.

В Пекине мы наконец увидели сильную, стильную, взрослую и уверенную в себе пару. Как будто они перестали бояться ошибиться, разочаровать партнера или тренера, а поверили, что могут бороться не только с молодыми и дерзкими парами Тамары Москвиной, которые вышли на первый план в последние пару сезонов, но и с китайцами - даже на их площадке.

Женя, Володя, такие неподдельные эмоции после проката у вас, у Максима Транькова. Как описать их словами?

Владимир Морозов: Сейчас внутри такая эмоциональная пустота. Чувствуем, что можем выдохнуть. Хочется прийти в себя и действительно насладиться этим моментом: Олимпиада подошла к концу, мы со всем справились, выполнили свою задачу. Сделали все что могли - и в короткой, и в произвольной программах. Поэтому довольны собой и своим катанием.

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Вы рады "серебру", или эти 63 сотых не дают покоя?

Владимир Морозов: Действительно ювелирный отрыв. Но, думаю, все сегодня рады своим медалям. В фигурном катании олимпийская награда - вершина карьеры. И для нас она очень много значит. Последние четыре года мы работали только ради этого момента. А ведь после той Олимпиады у нас были большие сложности, проблемы. В позапрошлом году из-за пандемии банально даже льда не было, нам негде было кататься. После чемпионата мира мы попросились к Этери Тутберидзе. Она нас взяла, несмотря на то, что у нее своя группа девочек, где каждая была нацелена на пьедестал. Но она согласилась, уделяла нам время, помогала. Ее большая заслуга, ее команды в том, что она собрала специалистов специально для работы с нашей парой: Алексей Тихонов, Павел Слюсаренко, Максим Траньков, который и прежде с нами был. Считаю, нам сильно повезло.

Фото: AP Photo
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Как и Аня Щербакова, вы смогли выдать прокат жизни на главном старте. Как это у вас получилось?

Владимир Морозов: Мы были готовы хорошо. Поняли это еще на чемпионате Европы. Там был тоже хороший прокат короткой программы, но и огрехи в произвольной. Мы тренировались дома, в Москве, потом в Красноярске, потом в Пекине. До последнего не было понятно, кто будет в команде выступать. Мы были готовы. Но личный турнир все равно был в приоритете. Поддерживали себя в форме, накатывали программы для автоматизма.

Тяжело было сохранять концентрацию, настрой, когда так долго ждешь своего выхода на лед?

Евгения Тарасова: Мы здесь находимся с самого открытия Олимпиады. Чтобы не выплеснуть все заранее, пришлось все держать в себе. А когда мы стояли в финальной позе, понимая, что Игры закончились и закончились хорошо, вот тогда нахлынули эмоции. Я просто счастлива. Не могу сдерживаться, не могу перестать улыбаться.

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