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21.02.2022 06:00
Рубрика: Общество

В Тюмень начали завозить снег и наращивать лед на реке

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Фестиваль "Битва на Туре" четыре года не выходит из ТОП ключевых мероприятий в сфере спорта и событийного туризма. Проходит он в Тюмени.
Фото: Союз экстремальных видов спорта Фото: Союз экстремальных видов спорта
Фото: Союз экстремальных видов спорта

Очередные главные старты сибирской зимы международного уровня развернутся на набережной 26 февраля при поддержке областного грантового конкурса.

Более 70 сноубордистов из стран Европы и Азии приедут в Тюмень за победами и призовым фондом (на этот раз в "кошелек" упало 10 тысяч евро). А более 10 тысяч зрителей, местных и приезжих - за зрелищами.

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Основные соревнования, а также трековые гонки и гонки на лыжах, дрифт, подъемы на воздушном шаре, показательные выступления парашютистов и многое другое традиционно пройдут в центре города у реки рядом с пешеходным мостом влюбленных.

На этот раз "Битва" привязана к Континентальному кубку FIS по сноуборду в дисциплине биг-эйр, что обязывает организаторов подготовить безупречную локацию для наката, прыжков и прочих фокусов.

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Тюмень - вовсе не про горы. Поэтому трассу для сноубордистов строят с нуля, завозя на разные уровни набережной 100 тонн металлоконструкций и фанеры и 1,3 тысячи кубометров снега. Например, сейчас специалисты ставят строительные леса, а на месте выката с будущего трамплина наращивают на реке почти 90 сантиметров льда. Наблюдать за их кропотливой работой - отдельное эмоциональное приключение.

"Тратя много сил на проект, мы пытаемся сделать экшн-спорт более заметным на отечественной и зарубежной аренах", - комментирует организатор "Битвы на Туре", президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Иван Шмонин.

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