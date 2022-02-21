Зимние Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д Ампеццо

Через четыре года, 6 февраля 2026 года, на легендарном миланском стадионе "Сан-Сиро" должен вспыхнуть факел очередных зимних Игр.

XXV Игры примут Милан и Кортина-д Ампеццо, о чем 24 июня 2019 года объявил Международный олимпийский комитет.

Отметим, что это будут четвертые Олимпийские игры, проведенные в Италии и третьи зимние. Кортина-д Ампеццо ранее принимал зимние Олимпийские игры 1956 года, а в 2006 году столицей Игр был Турин. При этом для столицы мировой моды Милана эта Олимпиада будет дебютной.

Хотя городов-хозяев два, организаторы Игр сообщают, что всего соревновательных кластеров будет четыре: кроме Милана и Кортина, часть соревнований пройдет в Вальтеллине и известном всем биатлонистам мира Валь-ди-Фьемме. Итальянцы умеют считать деньги и решили, что с нуля будет построен только один стадион. Шесть объектов уже полностью готовы, три будут возведены на время соревнований, еще четыре ждет серьезная реконструкция.

При этом арену "Сан-Сиро" не будут сносить, как планировалось ранее. По словам мэра Милана, это больше чем стадион и он заслужил таких ярких проводов.

О том, что ждет мир через четыре года, сейчас не готов сказать никто. Хотя глава оргкомитета Игр-2026 Винченцо Новари заявил журналистам на специальном брифинге, что прежде всего надеется на окончание пандемии коронавируса:

- Мир устал от этой беды, и мы верим, что "пузыри", в которых приходится жить и соревноваться спортсменам, останутся в прошлом, а болельщики вернутся на трибуны и арены и мы сможем дышать полной грудью во всех смыслах.

Также господин Новари пообещал, что участники Олимпиады в Милане и Кортина-д Ампеццо получат доступ к совершенно новым, уникальным цифровым сервисам благодаря развертыванию в Италии сетей нового поколения - 5G.

Итальянцы рады, что в программу зимней Олимпиады войдет новый вид спорта - ски-альпинизм.

Это вид спорта, в котором спортсмены проходят дистанцию на скорость, используя лыжные и альпинистские навыки. Спортсмены должны бежать на лыжах в гору и катиться на них с горы, идти пешком, неся на себе снаряжение, подниматься по ледяным скалам при помощи "кошек".

Во время Игр в Милане и Кортина-д Ампеццо разыграют пять комплектов медалей в новой дисциплине: по два у мужчин и женщин (личный турнир и спринт), а также один в смешанной эстафете.

Одним из самых узнаваемых лиц предстоящих через четыре года Игр станет легендарная представительница шорт-трека - Арианна Фонтана.

Для девушки Олимпиада в Пекине была уже пятой в карьере. Арианна - уникальная спортсменка, что в очередной раз доказала в Пекине, выиграв "золото" на дистанции 500 метров, а также две серебряные медали в смешанной эстафете и на "полуторке".

Всего на счету Фонтаны уже 11 олимпийских медалей, из которых две золотые. Столько не выигрывал ни один шорт-трекист в истории. Кроме того, у Арианны есть медали во всех пяти дисциплинах, в которых соревнуются на Олимпийских играх.

Дождется ли Фонтана Игр-2026? Он призналась в интервью официальному сайту МОК, что мечтает поставить красивую точку в карьере именно на родине:

- Я сама родом из Ломбардии и была послом заявки Игр-2026. Меня берет дрожь от того, что я начинала свой путь на Олимпиаде в Турине, а могу завершить в Милане и Кортина-д Ампеццо. Не думаю, что на свете есть спортсмены, которые могут похвастаться возможностью совершить нечто подобное. Правда, впереди еще целых четыре года, и мне нужно быть в отличной физической форме, чтобы конкурировать с соперницами. У меня есть план, как подойти к цели в хорошей форме, но это спрятано у меня в голове и делиться секретами я ни с кем не собираюсь.

Ну а могли бы дать совет тем девушкам, которые, глядя на вас, решат пойти в шорт-трек?

Арианна Фонтана: Это спорт, который требует скорости и взрывных скоростей. Вы также должны быть умны, хитры, уметь читать и интерпретировать гонку "под себя". Без хорошей и грамотной тактики в этом спорте ничего не добиться. Я считаю, что шорт-трек создан для женщин, хотя многие говорят, что физически спортсменам тяжело. Это большой спорт, и здесь необходимо прикладывать усилия для достижения мечты.

Чем вам запомнились Игры в Пекине?

Арианна Фонтана: Моей победой (смеется). Ну а на самом деле это было потрясающе. Каждые Игры по своему уникальны с точки зрения истории, места их проведения. Я считаю, что Китай отлично справился с проведением Олимпиады, и в моей памяти останется немало приятных воспоминаний.