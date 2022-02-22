Джокович выиграл свой первый официальный матч в этом году

Новак Джокович провел первый официальный матч в новом году: в стартовом круге турнира в Дубае он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти - 6:3, 6:3.

Напомним, Джокович вынужден был пропустить Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не прививаться от COVID-19. Однако местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации. Серб планировал через суд добиться отмены решения об аннулировании визы и даже выиграл одно дело, однако затем министр иммиграции Австралии депортировал Джоковича.

Как показал матч с Музетти, вынужденная пауза ничуть не сказалась на форме Новака: он здорово подавал, был надежен, не допускал явных промахов. Порой серб выплескивал эмоции: к примеру, несколько раз он накричал на свою команду.

- В пылу борьбу бывают моменты, когда нужно выплеснуть энергию. Иногда накапливается разочарование в себе, в игре, в происходящем на корте. Важно перестроиться и собраться. В целом я доволен своей формой. Для начала все было весьма неплохо, - отметил Джокович.

В параллельном турнире в Акапулько (Мексика), в котором участие принимает вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, за день прошли три самых длинных матча в истории: американец Джон Изнер победил испанца Фернандо Вердаско за 3 часа 13 минут, Александру Звереву из Германии понадобилось 3 часа 19 минут, чтобы одолеть Дженсона Бруксби (США), наконец, Стефан Козлов (США) одолел болгарина Григора Димитрова за 3 часа 21 минуту.