Гол Халка принес "Атлетико Минейро" победу в Суперкубке Бразилии

Бывший форвард питерского "Зенита" Халк принес своей нынешней команде "Атлетико Минейро" победу в Суперкубке Бразилии. Клуб из Белу-Оризонти впервые в истории завоевал этот трофей.

В матче за Суперкубок "Атлетико" в драматичной серии пенальти одолел "Фламенго", за который, к слову, выступает бывший футболист ЦСКА Витиньо - 2:2, 8:7 в серии одиннадцатиметровых.

Халк стал главным действующим лицом этой встречи. Сначала, на 75-й минуте, он спас своих партнеров от поражения в основное время, а в затянувшейся серии пенальти 35-летний нападающий отметился двумя точными ударами, последний из которых оказался победным.

Ранее Халк в составе "Минейро" завоевал чемпионство и Кубок страны. Таким образом, в нынешнем сезоне клуб оформил "золотой хет-трик". Что касается непосредственно Халка, то он был признан лучшим игроком первенства Бразилии сезона-2021, а также получил награды лучшему бомбардиру (19 голов в 35 матчах) и форварду соревнований.

Между тем "Базель", в составе которого с зимы выступает нападающий ЦСКА Федор Чалов, отправил в отставку наставника Патрика Рахмена. Руководство швейцарского клуба приняло решение об увольнении специалиста "в связи с неудовлетворительным общим спортивным развитием команды и отсутствием ясной перспективы". Исполняющим обязанности главного тренера до конца нынешнего сезона назначен Гильермо Абаскаль. С момента перехода в "Базель" на правах аренды из ЦСКА Чалов провел три встречи и отдал один голевой пас.