Гол Халка принес "Атлетико Минейро" победу в Суперкубке Бразилии

Новости

Bloomberg: Посольство США на Украине закрывают, дипломаты направляются в Польшу 03:30
В рамках договоров с ДНР и ЛНР Россия сможет строить военные базы в республиках 02:50
Захарова: Реакция Запада на признание ЛНР и ДНР была предсказуема 02:12
Глава ДНР назвал историческим событием признание Россией республик Донбасса 01:50
В Госдуму внесены договоры о дружбе с ДНР и ЛНР 01:17
Решение России о признании ДНР и ЛНР поддержали несколько стран 00:27
Президент Сербии Вучич: 85 процентов сербов будут на стороне России 00:24
Украина продолжает наносить удары по Донбассу 00:07
Путин наградил Небензю и Терешкову орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени 21.02.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва машины в Луганске 21.02.2022
Сенатор Климов: Россия признает ЛНР и ДНР в фактически установленных границах 21.02.2022
Депутат Госдумы Саблин: Сирия вслед за Россией будет готова признать ДНР и ЛНР 21.02.2022
Британия отреагировала на признание Россией ДНР и ЛНР 21.02.2022
Сенатор Рябухин: Восстановление инфраструктуры Донбасса потребует около 1,5 трлн рублей 21.02.2022
Путин заявил о санкционном шантаже со стороны Запада 21.02.2022
На улицах Донецка празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР 21.02.2022
Путин назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России 21.02.2022
Путин: Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу" 21.02.2022
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие 21.02.2022
Путин рассказал о разговоре с Клинтоном на тему вступления России в НАТО 21.02.2022
Путин: Украину загнали под внешнее управление 21.02.2022
Путин: Украина никогда не имела государственности 21.02.2022
Путин: Россия всегда сотрудничала с Украиной честно, с учетом ее интересов 21.02.2022
Путин: Виновных в трагедии в Одессе знаем поименно и сделаем все, чтобы их покарать 21.02.2022
Путин: Украина была создана Россией 21.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 02:00
Рубрика: Спорт

Гол Халка принес "Атлетико Минейро" победу в Суперкубке Бразилии

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 39(8687)
Бывший форвард питерского "Зенита" Халк принес своей нынешней команде "Атлетико Минейро" победу в Суперкубке Бразилии. Клуб из Белу-Оризонти впервые в истории завоевал этот трофей.

В матче за Суперкубок "Атлетико" в драматичной серии пенальти одолел "Фламенго", за который, к слову, выступает бывший футболист ЦСКА Витиньо - 2:2, 8:7 в серии одиннадцатиметровых.

ЦСКА объявил о переходе полузащитника "Эвертона" Гбамена

Халк стал главным действующим лицом этой встречи. Сначала, на 75-й минуте, он спас своих партнеров от поражения в основное время, а в затянувшейся серии пенальти 35-летний нападающий отметился двумя точными ударами, последний из которых оказался победным.

Ранее Халк в составе "Минейро" завоевал чемпионство и Кубок страны. Таким образом, в нынешнем сезоне клуб оформил "золотой хет-трик". Что касается непосредственно Халка, то он был признан лучшим игроком первенства Бразилии сезона-2021, а также получил награды лучшему бомбардиру (19 голов в 35 матчах) и форварду соревнований.

Между тем "Базель", в составе которого с зимы выступает нападающий ЦСКА Федор Чалов, отправил в отставку наставника Патрика Рахмена. Руководство швейцарского клуба приняло решение об увольнении специалиста "в связи с неудовлетворительным общим спортивным развитием команды и отсутствием ясной перспективы". Исполняющим обязанности главного тренера до конца нынешнего сезона назначен Гильермо Абаскаль. С момента перехода в "Базель" на правах аренды из ЦСКА Чалов провел три встречи и отдал один голевой пас.

Спорт Футбол Игроки и тренеры