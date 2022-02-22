Лыжники из России заняли весь подиум в масс-старте юниорского ЧМ

Российские лыжники не оставили соперникам шансов на медали в гонке на 30 км с масс-стартом на чемпионате мира среди юниоров, который стартовал во вторник в норвежском Линге.

В первом виде программы - женском масс-старте на 15 км сборная России не смогла открыть счет завоеванным медалям, а в аналогичном забеге у мужчин на 30 км российские спортсмены не оставили соперникам никаких шансов.

Золото завоевал Александр Ившин. На финише он чуть больше чем на 8 секунд опередил Савелия Коростелева, третьим стал Никита Денисов, а четвертое место занял Никита Родионов.