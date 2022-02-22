Новости

Умер народный артист России Олег Вавилов 20:14
Путин: Отказ Украины от вступления в НАТО было бы лучшим решением 20:13
Путин: Добро не должно быть бессильным 20:08
Лыжники из России заняли весь подиум в масс-старте юниорского ЧМ 20:07
В Белгород прибыли первые беженцы из Донбасса 20:07
Байден анонсировал заявление по ситуации на Украине 19:56
В JPMorgan назвали ошибочными прогнозы падения рынков 19:55
Песков назвал условие восстановления отношений Москвы и Киева 19:31
ДНР фиксирует перемещение комплексов С-300 ВСУ 19:29
Росреестр предложил перейти на российские геоинформационные технологии 19:04
Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии 18:59
Подмосковье ввело режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев 18:55
Застройщикам могут продлить сроки аренды земли 18:50
Лукашенко: Беларусь будет усиливать военное сотрудничество с Россией 18:48
В Москве пробки достигли девяти баллов 18:31
Лукашенко назвал обреченными попытки Запада навязать чужую волю постсоветским странам 18:27
В Кремле прокомментировали позицию Эрдогана по ДНР и ЛНР 18:23
Красный Крест обеспокоен дефицитом питьевой воды в ДНР 18:21
В Кремле восприняли с сожалением приостановку сертификации "Северного потока-2" 18:18
Захарова: Определение границ ДНР и ЛНР - вопрос будущего 18:05
Легойда: РПЦ не может признавать государства, но уважает выбор народов 18:01
Умер режиссер "Королевы бензоколонки" Николай Литус 18:00
МЧС РФ: Основные вопросы по приему беженцев из Донбасса решены 17:44
В результате обстрела ВСУ погиб военнослужащий ЛНР 17:41
Минстрой: Цифровизация снизит себестоимость жилья 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
22.02.2022 20:07
Рубрика: Спорт

Лыжники из России заняли весь подиум в масс-старте юниорского ЧМ

Текст: Максим Домчев

Российские лыжники не оставили соперникам шансов на медали в гонке на 30 км с масс-стартом на чемпионате мира среди юниоров, который стартовал во вторник в норвежском Линге.

В первом виде программы - женском масс-старте на 15 км сборная России не смогла открыть счет завоеванным медалям, а в аналогичном забеге у мужчин на 30 км российские спортсмены не оставили соперникам никаких шансов.

Золото завоевал Александр Ившин. На финише он чуть больше чем на 8 секунд опередил Савелия Коростелева, третьим стал Никита Денисов, а четвертое место занял Никита Родионов.

Суперлыжник Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом и вошел в историю
Спорт Виды спорта Зимний спорт