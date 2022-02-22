Российские олимпийцы вернулись с Игр в Пекине под аплодисменты

Российские олимпийцы вернулись домой, и их встретили, как героев. Фото: Михаил Синицын/РГ

Из аэропорта "Шереметьево" спортсмены на автобусах отправились на "ВТБ Арену".

Это было очень трогательно - фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов подняли российский триколор. Все это под гимн России, которого так не хватало на Играх в Пекине.

Молоденькая Щербакова очень волновалась:

- Осознание того, что я стала олимпийской чемпионкой, постепенно приходит. Это радость, гордость. Сейчас очень волнуюсь и не могу найти нужных слов.

Большунов, который стал на Играх трехкратным олимпийским чемпионом, получил в подарок корону. Александр этому очень удивился, но признался, что ему до сих пор не нравится прозвище "король лыж". Спортсмен считает, что ему не нужны столь громкие регалии, так как он просто выполняет свою работу.

В итоге Большунов вышел к микрофону и поблагодарил болельщиков за поддержку:

- Не могу не выразить большую благодарность тем людям, которые нам помогали, которые вели нас к победе на Олимпиаде. Большое спасибо всей нашей дружной олимпийской команде, которая сделала неоценимый вклад. Хочу поблагодарить всех болельщиков России. Я не ожидал, что такое количество будет. Вы находитесь не только здесь. Много нас встречали в аэропорту. Я очень удивлен. Хочу сказать спасибо! Это очень круто!

Фигуристка Камила Валиева стала еще одной героиней Олимпиады.

15-летняя девочка являлась фавориткой Игр, но из-за мощнейшего прессинга она не смогла выиграть свою медаль. Тем не менее для всей страны Валиева стала настоящей чемпионкой.

На сцену перед болельщиками она вышла с улыбкой и выглядела абсолютно счастливой. Фигуристке, а также Марку Кондратюку, парам Виктория Синицина - Никита Кацалапов и Анастасия Мишина - Александр Галлямов российские ювелиры подарили золотое колье с сердцами, расположенными по аналогии с олимпийскими кольцами.

На одном из украшений выгравирована надпись "Чемпионка наших сердец". Понимаете, кому конкретно досталось это колье?

Подарки спортсменам вручили олимпийская чемпионка фигуристка Татьяна Навка, официальный представитель МИД России Мария Захарова, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и актриса Юлия Пересильд.

Многих спортсменов встречали не только члены их семей, но и питомцы. Фигуристке Александре Трусовой были очень рады ее две собаки.

Ну и как можно забыть про хоккей?

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук спокойно оценил результат команды на Олимпиаде.

Напомним, что сборная России на групповом этапе победила Швейцарию и Данию, а также уступила в овертайме Чехии. На пути к финалу команда Алексея Жамнова снова оказалась сильнее Дании и обыграла по буллитам Швецию. В финальном матче наши парни уступили финнам - 1:2.

"Естественно, все разочарованы, - сказал журналистам Ковальчук, - перед нами ставили совсем другие цели. Есть над чем работать, будем делать выводы из всего этого и идти дальше. Сравнивая с 2018 годом, когда мы готовились перед Играми в Корее, то мы тогда могли видеться с семьями. Сейчас совсем другие условия, гораздо тяжелее. Повторюсь, всем игрокам огромное спасибо. Что касается тренерского штаба, то он точно остается... По поводу меня решение будет потом. Сейчас не хочу делать каких-то выводов. Огромное спасибо всем ребятам, проделали огромную работу в этих условиях, пришлось непросто".

Прямая речь

Олег Матыцин, министр спорта РФ:

- По количеству медалей мы превысили показатели прошлых Олимпийских зимних игр, и это не может не радовать. Наши пекинские результаты говорят о правильной траектории развития спорта в стране. Мы видим фантастический успех наших лыжников - и девушек, и ребят. Видно, что там грамотно система выстроена. Очень радуют успехи в биатлоне, опять же, хочется "золота", побед, но мы видим, какая конкуренция существует. Ну и, естественно, очень довольны победам в фигурном катании. Считаю, что предварительные оценки - они очень позитивные. Все наши олимпийцы проделали колоссальную работу.

Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России:

- Прежде всего в Пекине нам не хватало наших болельщиков. Самых жарких, самых искренних и самых надежных. Что касается гимна России, то мы так мечтали об этом моменте и дождались, но уже дома.

Перед Играми в Пекине мы предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых, включая финальный матч в хоккее.

Объективно где-то нашим спортсменам не везло, особенно в биатлоне. Но ведь именно этим и интересен спорт. Почти у всех спортсменов, за исключением лыжной команды, есть что улучшать и к чему стремиться. Большунов своим личным примером будет мотивировать наших спортсменов.

Ну это уже в прошлом. А сейчас здорово домой возвращаться, здорово. Появляются дополнительные силы. Мы рады, что вернулись большой олимпийской семьей. С рекордным количеством медалей.

Проведем глубокий анализ. Почти у всех спортсменов есть что улучшать и к чему стремиться.