Теннисист Медведев сократил отставание от первой ракетки мира Джоковича

Накануне Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг организации. Главная новость - вторая ракетка мира Даниил Медведев значительно сократил отставание от Новака Джоковича и может еще до конца месяца стать лидером списка.

До недавнего времени отрыв Джоковича от россиянина составлял 2440 баллов. Однако в понедельник у серба "сгорели" 2000 очков за победу на Открытом чемпионате Австралии-2021, в результате чего Медведев сократил отставание от лидера до 440 баллов.

Теперь главный вопрос: что надо сделать Даниилу, чтобы уже в ближайшие дни возглавить рейтинг? Есть сразу несколько вариантов. Первый - если на турнире в Акапулько Медведев наберет больше очков, чем Джокович в параллельном соревновании в Дубае. Также россиянин может обогнать серба, если Новак не дойдет в Эмиратах дальше четвертьфинальной стадии, а сам Даниил выйдет как минимум во второй круг в Мексике.

На пресс-конференции перед турниром в ОАЭ Джоковича спросили в том числе и про борьбу за лидерство в рейтинге. Серб подчеркнул: он не сомневается, что однажды Медведев станет первым номером мирового тенниса. "Если это произойдет уже на нынешней неделе, я буду первым, кто поздравит его", - заявил Джокович.

А чуть ранее в интервью сербским СМИ Новак рассказал о разговоре с Медведевым сразу после финала Открытого чемпионата Австралии, в котором россиянин в драматичной борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

- Медведев написал мне через 45 минут после матча с Надалем. Мы обменялись сообщениями, но я не буду раскрывать суть. Мне очень нравится, что Даниил настоящий, самобытный, всегда говорит, что думает, - сказал Джокович.

Уникальным достижением отметился Андрей Рублев: всего за сутки он сначала стал победителем одиночного турнира серии ATP в Марселе, а затем выиграл и парные соревнования.

В последние месяцы Андрей не слишком-то и успешно выступает в одиночных турнирах на больших форумах. В прошлом году его наилучшим результатом на "Шлемах" стал четвертьфинал в Австралии, где он уступил Даниилу Медведеву. Затем был вылет уже в стартовом круге на "Ролан Гаррос", в четвертом - на Уимблдоне, в третьем - на US Open в Нью-Йорке. В этом году неудачная серия продолжилась в Мельбурне, где Рублев не сумел выйти в четвертый раунд, проиграв хорвату Марину Чиличу.

В связи с последними результатами успех в Марселе оказался как нельзя кстати для Андрея. В решающем матче Рублев был собран и не позволил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму завоевать титул - 7:5, 7:6.

Спустя всего пару часов Андрей стал победителем также парного турнира, одолев в финале вместе с украинцем Денисом Молчановым южноафриканца Равена Класена и представителя Японии Бена Маклахлана - 4:6, 7:5, 10:7.