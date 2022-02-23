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Рубрика: Спорт

Даниил Медведев попробует вновь обогнать Джоковича в рейтинге

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Лидер посева на турнире ATP-500 в Акапулько Даниил Медведев с победы стартовал на мексиканских кортах. Это был его первый матч после финала Australian Open, где он уступил Рафаэлю Надалю.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В Акапулько Медведев уверенно обыграл француза Бенуа Пэра за 1 час 41 минуту со счетом 6:3, 6:4.

- Непросто возвращаться после отдыха и паузы в соревнованиях. Иногда получается войти в игру лучше, иногда хуже, - приводит слова Медведева официальный сайт тура. - Во встрече с Пэром, по моим ощущениям, я действовал не на высшем уровне, но я смог бороться до конца в матче с очень сильным соперником. Очень рад, что сумел победить.

За выход в четвертьфинал Даниил поспорит с испанцем Пабло Андухаром. В одной половине сетки с россиянином - Рафа Надаль. Так что нас может ждать захватывающий полуфинал. Что касается других претендентов на титул, то прошлогодний победитель турнира в Акапулько, олимпийский чемпион из Германии Александр Зверев был дисквалифицирован за агрессивное поведение: после поражения в парном матче он несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке. Впрочем, в нижней половине сетки остался прошлогодний финалист грек Стефанос Циципас.

Зачем так далеко заглядываем на старте турнира? Дело в рейтинге. При определенных раскладах Даниил Медведев может обойти серба Новака Джоковича, который сейчас выступает на параллельном турнире в Дубае, и уже на следующей неделе стать первой ракеткой мира.

- Если бы Новак не играл, наверное, я бы больше думал об этом, потому что тогда ситуация зависела бы исключительно от меня, - приводит слова Медведева официальный сайт тура.

Но несколькими днями ранее Даниил дал более развернутый комментарий.

Фото: AP
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- Никогда не знаешь, как все сложится. Может быть, через пять лет, возможно, через два года или через несколько недель кто-то станет новой первой ракеткой мира. На протяжении 16 лет эти четыре теннисиста - Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей - занимали лидирующую позицию, но когда-то это изменится, - сказал Медведев пресс-службе ATP. - И, конечно, каждый хочет стать тем самым, кто нарушит их доминирование и продержится на вершине как можно дольше. Я не чувствую себя каким-то лидером, но здорово первым преодолевать некоторые рубежи. А вообще я просто хочу и дальше показывать хороший теннис.

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