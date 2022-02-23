Лыжники Большунов и Непряева выступят на этапе Кубка мира

Новости

"МЮ" спасся от поражения в матче Лиги чемпионов с "Атлетико" 01:03
Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь отразить агрессию Киева 00:38
Италия откроется для российских туристов с 1 марта 23.02.2022
В Гидрометцентре рассказали о потеплении в начале марта 23.02.2022
Роскомнадзор потребовал разблокировать канал главы ДНР на YouTube 23.02.2022
Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора "Северного потока - 2" 23.02.2022
Колонна дальнобойщиков направилась на акцию протеста в Вашингтон 23.02.2022
Пушилин: Ситуация на линии соприкосновения ухудшается с каждым днем 23.02.2022
Участницу бунта в Капитолии приговорили к тюремному заключению 23.02.2022
Более 631 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 23.02.2022
В Челябинской области 11-летняя девочка погибла в бассейне 23.02.2022
В Москве прошел салют в честь Дня защитника Отечества 23.02.2022
СК РФ возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими БМП 23.02.2022
Москалькова: Мир пока не дал четкой оценки геноциду в Донбассе 23.02.2022
Вечер в честь Дня защитника Отечества прошел в Театре Российской армии 23.02.2022
Назначен новый полномочный представитель Беларуси при ОДКБ 23.02.2022
В 2021 году импорт картофеля в Россию вырос почти в два раза 23.02.2022
Небензя: С нарушителями перемирия в Донбассе никто либеральничать не будет 23.02.2022
Россия в 2021 году сохранила второе место в мире по добыче нефти 23.02.2022
В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за падения наледи на ребенка 23.02.2022
Евросоюз официально ввел санкции против России 23.02.2022
В России подорожали молочные продукты и овощи 23.02.2022
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 2020 года 23.02.2022
Исландия отменяет все ограничения по коронавирусу 23.02.2022
У 20-летнего хоккеиста "Салавата Юлаева" Амирова обнаружили опухоль головного мозга 23.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 23:40
Рубрика: Спорт

Лыжники Большунов и Непряева выступят на этапе Кубка мира

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8688)
Начнем с отличных новостей из норвежского города Лигне, где проходит чемпионат мира среди юниоров. Накануне в масс-старте у мужчин победу одержал Александр Ившин, опередивший Савелия Коростелева и Никиту Денисова.
Триумфатору Игр в Пекине Александру Большунову не до отдыха - 26 февраля он выйдет на старт этапа Кубка мира. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Триумфатору Игр в Пекине Александру Большунову не до отдыха - 26 февраля он выйдет на старт этапа Кубка мира. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Триумфатору Игр в Пекине Александру Большунову не до отдыха - 26 февраля он выйдет на старт этапа Кубка мира. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Этого успеха нашим парням было мало, и сутки спустя квартет в составе Никиты Родионова, Александра Ившина, Никиты Денисова и Савелия Коростелева выиграл эстафету, опередив более чем на двадцать секунд норвежцев и американцев.

Ну а 26 февраля в финском Лахти стартует этап Кубка мира, куда отправятся лучшие из лучших. В составе мужской сборной России сражаться с финном Ииво Нисканеном и норвежцем Йоханнесом Клебо будет трехкратный чемпион Пекина Александр Большунов.

Сан Саныч продолжает погоню за норвежцем в борьбе за Большой хрустальный глобус, и ему вполне по силам отыграть отрыв в 368 баллов.

У женщин в Лахти мы увидим лидера Кубка мира, чемпионку Олимпиады в эстафете Наталью Непряеву.

Что касается расписания этапа, то в субботу, 26 февраля, спортсмены пробегут спринт свободным стилем. Начало финальных забегов в 15.30 по московскому времени.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Суперлыжник Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом и вошел в историю

27-го числа женщин ждет десятикилометровая дистанция классическим стилем с раздельного старта (начало в 13.30), а мужчины побегут 15 километров (в 15.30). Трансляции можно увидеть на канале "Матч ТВ".

Кстати

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила состав национальной команды на этап Кубка мира в финском Контиолахти, который стартует 3 марта. В Финляндию в составе мужской команды отправятся Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Максим Цветков. В состав женской команды вошли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко.

Спорт Виды спорта Зимний спорт