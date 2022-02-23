Лыжники Большунов и Непряева выступят на этапе Кубка мира

Начнем с отличных новостей из норвежского города Лигне, где проходит чемпионат мира среди юниоров. Накануне в масс-старте у мужчин победу одержал Александр Ившин, опередивший Савелия Коростелева и Никиту Денисова.

Триумфатору Игр в Пекине Александру Большунову не до отдыха - 26 февраля он выйдет на старт этапа Кубка мира. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Этого успеха нашим парням было мало, и сутки спустя квартет в составе Никиты Родионова, Александра Ившина, Никиты Денисова и Савелия Коростелева выиграл эстафету, опередив более чем на двадцать секунд норвежцев и американцев.

Ну а 26 февраля в финском Лахти стартует этап Кубка мира, куда отправятся лучшие из лучших. В составе мужской сборной России сражаться с финном Ииво Нисканеном и норвежцем Йоханнесом Клебо будет трехкратный чемпион Пекина Александр Большунов.

Сан Саныч продолжает погоню за норвежцем в борьбе за Большой хрустальный глобус, и ему вполне по силам отыграть отрыв в 368 баллов.

У женщин в Лахти мы увидим лидера Кубка мира, чемпионку Олимпиады в эстафете Наталью Непряеву.

Что касается расписания этапа, то в субботу, 26 февраля, спортсмены пробегут спринт свободным стилем. Начало финальных забегов в 15.30 по московскому времени.

27-го числа женщин ждет десятикилометровая дистанция классическим стилем с раздельного старта (начало в 13.30), а мужчины побегут 15 километров (в 15.30). Трансляции можно увидеть на канале "Матч ТВ".

Кстати

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила состав национальной команды на этап Кубка мира в финском Контиолахти, который стартует 3 марта. В Финляндию в составе мужской команды отправятся Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Максим Цветков. В состав женской команды вошли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко.