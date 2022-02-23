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23.02.2022 05:58
Рубрика: Спорт

Группа "Uma2rman" даст бесплатный концерт на Камчатке

Текст: Дина Непомнящая

На фестиваль "Снежный путь Берингии-2022" на Камчатку приедет известная российская группа "Uma2rman". Музыканты выступят 26 февраля в Петропавловске-Камчатском на площадке у лыжной базы "Лесная", сообщили в мэрии города.

"Снежный путь" состоится в рамках зимнего фестиваля "Берингия-2022", который в этом году охватит всю Камчатку.

"Беренгия" - это уже ставшая традиционной для региона гонка на собачьих упряжках. С 2010 года она имеет статус официального праздника края и успела перасти в масштабное событие.

В этом году на фестивале пройдет не только соревнование каюров, но и джип-спринт, заезды на снегоходах, мотокросс, силовой экстрим и друге спортивные состязания. На музыкальных площадках "Снежного пути" выступят лучшие артисты региона и приглашенные звезды.

На Камчатке за гонкой на собачьих упряжках можно будет следить онлайн

"Это фестиваль со своим характером. И в этом году на его большой площадке для каждого вновь найдется занятие и зрелище по душе. Наш праздник - точка притяжения для экстремалов. При этом созданы все условия и для семейного отдыха, детям и их родителям также будет интересно. Для самых маленьких гостей мы традиционно подготовили специальную игровую программу", - отметил глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин.

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