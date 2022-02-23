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23.02.2022 20:11
Рубрика: Спорт

Саммит "Спорт-Аккорд" пройдет в мае

Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
В Екатеринбурге с 15 по 20 мая этого года пройдет Всемирный саммит бизнеса и спорта - "Спорт-Аккорд". Во всемирном саммите собираются участвовать 2000 делегатов из разных стран, 125 федераций. Здесь пройдут около полусотни конференций.

Целью саммита является развитие сотрудничества и обмен опытом между российскими и зарубежными представителями индустрии, обсуждение спортивного сектора в экономическом, социальном и инфраструктурном развитии городов.

Россия уже дважды проводила саммиты "Спорт-Аккорд" - в Петербурге в 2013 году и в Сочи в 2015-м.

Отметим, что Екатеринбург должен был принять саммит еще в мае прошлого года. Но массовое международное мероприятие пришлось отменить из-за пандемии. Теперь же саммит, цель которого - развитие спортивного сотрудничества и обмен опытом, обязательно состоится.

В Екатеринбурге состоялся этап чемпионата России по баскетболу 3х3
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