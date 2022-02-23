Российские лыжники выиграли эстафету на юниорском чемпионате мира

На проходящем в Норвегии юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам сборная России завоевала еще одну золотую медаль.
В среду прошли эстафетные гонки. Российские юниоры в составе Никиты Родионова, Александра Ившина, Никиты Денисова и Савелия Коростелева сумели опередить всех конкурентов и занять первое место.
Результат победителей - 49 минут 16,4 секунды. Серебро в активе сборной Норвегии, которая проиграла 21,8 секунды.
Третий результат у сборной США.
Ранее российские юниорки в эстафете заняли второе место, уступив по результатам фотофиниша Норвегии.