"Челси" уверенно победил "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

После небольшого спада в январе лондонцы вновь набрали ход: "синие" выиграли шесть встреч подряд во всех соревнованиях с общим счетом 10:2. Справедливости ради, если говорить о Лиге чемпионов, команде Томаса Тухеля в какой-то мере повезло со жребием. В отличие от прошлого сезона, в нынешнем "Лилль" далеко не так грозен: "бульдоги" в последний момент пробились в плей-офф еврокубков, а в национальном первенстве идут на 11-м месте, отставая от лидера "ПСЖ" аж на 23 очка.

В ответной встрече с "Челси" 16 марта "Лиллю" понадобится совершить небольшой подвиг, чтобы выйти в четвертьфинал. В то же время в пользу французской команды может сыграть тот факт, что с нынешнего розыгрыша еврокубков не действует правило выездного гола.

- Для нас было бы лучше, если бы правило гостевого гола до сих пор было в силе. Но при этом "Челси" провел очередной "сухой" матч - это заслуживает похвалы, - отметил тренер лондонцев Томас Тухель. - Расслабляться нам ни в коем случае нельзя, у "Лилля" сильная команда. Сегодняшний поединок получился сложным. Мы изменили схему в перерыве, и это сработало. Если честно, ребята могли забить и третий мяч. Впрочем, я и так доволен результатом.

По мнению защитника "Лилля" Жозе Фонте, его команду подвела слабая реализация. "Когда выступаешь в Лиге чемпионов, нельзя так легко расставаться с мячом, так как соперник подобными моментами обязательно воспользуется. Мы были в игре, у нас были шансы впереди, однако на таком уровне нужно забивать, быть агрессивнее, эффективнее", - уверен Фонте.

"Челси" выиграл шесть матчей подряд во всех турнирах с общим счетом 10:2

Во втором матче дня "Вильярреал" принимал "Ювентус" (1:1). Счет в этой встрече был открыт уже на 32-й секунде - отличился форвард гостей Душан Влахович. Гол Влаховича стал вторым в списке самых быстрых в Лиге чемпионов для дебютантов турнира. Несмотря на подобное достижение, новичок "Старой синьоры" остался недоволен результатом.

- Разочарован итогом сегодняшней игры, ведь мы не победили, хотя имели на то все шансы. Лично я забыл уже о прошедшем матче, нужно думать о следующем поединке, - заявил Влахович.

По большому счету, 1:1 на выезде - неплохой результат для "Ювентуса", но опять же: с учетом отмены правила гостевого гола туринцам придется тяжелее. Да и вообще в последнее время команда Массимилиано Аллегри сдала позиции. Три последних матча "Старая синьора" завершила вничью. С "Вильярреалом" итальянцы были близки к победе, если бы не ошибка Адриена Рабьо, упустившего Дани Парехо.

- Это была очевидная ошибка Рабьо. Ситуация была - шестеро против одного, Адриен не побежал за Парехо, счет стал равным. "Ювентус" сыграл неплохо, у соперника была очень высокая линия обороны. Теперь нет правила выездного гола, так что, по сути, нас ждет финал. Нужно побеждать - иных вариантов нет, - подчеркнул Аллегри.

Как показалось со стороны, "Вильярреал" остался доволен ничьей. Испанская команда спаслась от поражения и в середине марта поедет в Турин с одной целью - впервые с 2006 года выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Мы не испугались и показали себя зрелым коллективом. "Вильярреал" мог сравнять счет еще до перерыва, но заслуженно сделал это во втором тайме. Главное - ребята проявили характер. Надо ехать в Турин и выигрывать, - сказал рулевой "Вильярреала" Унаи Эмери. - При этом я отлично понимаю, что у "Ювентуса" есть мастера. Тот же Влахович - он делает разницу, забил на первой же минуте. Сложно сдерживать его на протяжении всей встречи.

Отметим, что накануне в плей-офф ЛЧ состоялось еще два матча: "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды). Результаты этих встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Лига Европы

В четверг питерский "Зенит" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в гостях против "Бетиса". Задача перед российской командой стоит непростая - для продолжения борьбы в еврокубках "сине-бело-голубые" обязаны побеждать. Напомним, что на своем поле зенитовцы уступили одному из лидеров испанского первенства со счетом 2:3, причем все голы в этой игре были забиты уже в первом тайме.

- Первые официальные матчи всегда проходят достаточно сложно, но могли сыграть лучше, рассчитывали на иной результат. Моментов создали много, однако, к сожалению, ненадежно действовали в обороне, плюс подвела реализация. Итог домашней встречи не самый приятный. И все же я считаю, что ничего еще не потеряно. В Испании будет очень сложно, учитывая все нюансы, связанные с выездными играми, атмосферой на стадионе. Сделаем все возможное, чтобы победить, - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В случае успеха питерский клуб присоединится в 1/8 финала к московскому "Спартаку", который выиграл свою группу в Лиге Европы. Своего следующего соперника "красно-белые" узнают в пятницу по итогам жеребьевки.

Где будем смотреть

24 февраля, четверг, "Матч ТВ"

22.45. Лига Европы. "Бетис" (Испания) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.