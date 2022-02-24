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24.02.2022 23:57
Рубрика: Спорт

Чемпионат РФ возобновится после зимней паузы суперматчем "Спартак" - ЦСКА

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8689)
В субботу после зимней паузы матчами 19-го тура должен возобновиться чемпионат Российской премьер-лиги. И в первый же игровой день болельщиков ждет супердерби "Спартак" - ЦСКА.
В матче первого круга "Спартак" уступил ЦСКА со счетом 0:1. Фото: Михаил Синицын В матче первого круга "Спартак" уступил ЦСКА со счетом 0:1. Фото: Михаил Синицын
В матче первого круга "Спартак" уступил ЦСКА со счетом 0:1. Фото: Михаил Синицын

Это вторая встреча команд в нынешнем сезоне. Предыдущая состоялась 20 сентября и завершилась минимальной победой армейцев - 1:0. Времени с тех пор прошло вроде бы не так уж много, а такое ощущение, что то дерби было в прошлой жизни. Особенно это касается "Спартака".

Символично, что "красно-белые" перед весенним рестартом сезона обновили даже эмблему, но это, конечно, не единственное изменение, произошедшее в клубе. В декабре "Спартак" вновь поменял главного тренера. Вместо португальца Руя Витории, который дал отличный результат в Лиге Европы (выход в плей-офф с первого места в группе), но так и не смог разобраться с настройками для внутреннего чемпионата (9-е место).

Вернуть утраченные позиции призван итальянский специалист Паоло Ваноли, у которого до сих пор не значилось опыта работы главным тренером. Самый растиражированный факт о Ваноли - его работа в штабе нынешнего наставника "Тоттенхэма" Антонио Конте.

Каким будет "Спартак" Ваноли, удастся ли ему вписать новичков клуба (их шестеро без учета голкипера Ильи Свинова) - все это пока больше из области догадок и предположений. По контрольным матчам делать какие-то далекоидущие выводы было бы опрометчиво. Тем более Ваноли сам добавил интриги, распорядившись не транслировать товарищеские игры в рамках последнего мини-сбора в Турции.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
"Зенит" и "Спартак" потратили больше всех в зимнее межсезонье

ЦСКА первую часть сезона провел более целостно и с каникул выходит, замыкая топ-4 в РПЛ. Наставника армейцы не меняли, так что Алексей Березуцкий имел возможность спокойно работать с командой и новичками. Их всего четверо, но все они кажутся точечным усилением. Так ли это, станет понятно по ходу сезона. Во всяком случае, судя по обрывкам фраз, которые доносятся из стана ЦСКА, в клубе настроены очень оптимистично как на дерби, так и на оставшуюся часть чемпионата.

- Мы отдали много сил работе и теперь концентрируемся на дерби. Считаю, что команда набрала хорошую форму к официальным матчам и полностью готова к игре со "Спартаком", - приводит официальный сайт "красно-синих" слова одного из новичков клуба парагвайца Хесуса Медины.

Между тем

Из-за напряженной политической обстановки вчера было объявлено о временном закрытии ряда аэропортов, в том числе в тех городах, где должны пройти матчи 19-го тура РПЛ. В частности, речь идет встречах "Сочи" - "Арсенал" (Сочи), "Ростов" - "Крылья Советов" (Ростов-на-Дону) и "Краснодар" - "Локомотив" (Краснодар).

"В настоящее время РФС и РПЛ прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону.Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время", - говорится в заявлении Премьер-лиги, которое было опубликовано к моменту подписания этого номера "РГ" в печать.

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