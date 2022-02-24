Медведев и Надаль движутся к совместному полуфиналу турнира в Акапулько

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Акапулько, одержав убедительную победу над возрастным испанцем Пабло Андухаром (6:1, 6:2).

- Мне повезло, что я два дня подряд не играл в полночь, как некоторые другие участники. В Мексике сложные условия, здесь очень влажно. Даже ночью довольно жарко. Поэтому чем быстрее заканчиваешь матч, тем лучше чувствуешь себя перед следующим, - цитирует Медведева пресс-служба ATP. - Пабло - очень непростой соперник (занимает 68-е место в теннисной классификации. - "РГ"). Я знал, что мне с первого до последнего розыгрыша нельзя будет расслабляться и нужно будет демонстрировать свой лучший теннис. Рад, что смог придерживаться плана. Этого хватило для победы.

Другой испанец Рафаэль Надаль - уже в четвертьфинале. Во втором круге пятая ракетка мира выбил из борьбы 24-летнего представителя США Стефана Козлова, занимающего 130-ю строчку в рейтинге. Рафа справился с ним за 1 час 16 минут - 6:0, 6:3. В 1/4 финала Надаль встретится с другим американцем Томми Полом (39). Медведев ждет встречи с победителем пары Йосихито Нисиока (Япония, 103) - Тейлор Фритц (США, 16). Потенциальный полуфинал Медведев - Надаль, которые недавно встречались в финале Australian Open, все ближе.

Между тем отметим, что Надаль начал новый сезон с 12 побед в 12 матчах. Он стал победителем турнира ATP в Мельбурне, а также Открытого чемпионата Австралии. Это стало лучшим началом года в его карьере. Предыдущий личный рекорд - серия из 11 успешных матчей - был установлен в 2014 году.

Что касается женских турниров, то на турнире категории WTA-1000 в Дохе россиянка Дарья Касаткина в матче третьего круга потерпела разгромное поражение от седьмой сеяной Иги Свентек из Польши (3:6, 0:6). Касаткина проиграла Свентек на третьем турнире подряд, ранее полька одержала победу в третьем круге Australian Open (6:2, 6:3) и в матче первого круга турнира в Дубае (6:1, 6:2).