Медведев и Надаль движутся к совместному полуфиналу турнира в Акапулько

Новости

Постпредство РФ: Заявления ЮНЕСКО о ситуации на Украине выходят за рамки мандата организации 24.02.2022
Минтранс открыл горячую линию из-за закрытия аэропортов на юге РФ 24.02.2022
Путин рассказал Макрону о причинах спецоперации на Украине 24.02.2022
Украина утратила контроль над островом Змеиный 24.02.2022
РПЛ сообщила о переносе двух матчей 19-го тура РПЛ 24.02.2022
В Сирии поддерживаемая США оппозиция силой загоняет людей в свои ряды 24.02.2022
Британский авиарегулятор запретил "Аэрофлоту" рейсы в страну 24.02.2022
США ввели санкции против ряда банков из РФ 24.02.2022
В отношении девушки, бросившей "коктейль Молотова" в полицию, возбудили дело 24.02.2022
В ЛНР снизилась интенсивность обстрелов 24.02.2022
Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку решения о признании ДНР и ЛНР 24.02.2022
Рогозин заявил о том, что Россия наладит производство компонентов для спутников 24.02.2022
Мобилизация в ЛНР идет полным ходом 24.02.2022
Рубль начал резкий рост на фоне заявлений Байдена 24.02.2022
В Москве будет вручена премия "Лучшие книги и издательства года - 2021" 24.02.2022
Под Николаевкой украинских военных бросили командиры 24.02.2022
ОБСЕ решила эвакуировать всех членов миссии из Украины 24.02.2022
В Россию приехали 10 тысяч детей из Луганской и Донецкой народных республик 24.02.2022
Аналитик Белов: Деловые круги ФРГ сохранят свое присутствие в России 24.02.2022
ВТБ продал акции RCB Bank и "Почта Банка" 24.02.2022
Путин объяснил премьер-министру Индии причины спецоперации на Украине 24.02.2022
Путин по телефону обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг Украины 24.02.2022
Чернышенко поручил скоординировать вывоз туристов с юга России 24.02.2022
Украина подтвердила, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС 24.02.2022
“Аэрофлот” возобновит рейсы в Ставрополь с 25 февраля 24.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 23:15
Рубрика: Спорт

Медведев и Надаль движутся к совместному полуфиналу турнира в Акапулько

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8689)
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Акапулько, одержав убедительную победу над возрастным испанцем Пабло Андухаром (6:1, 6:2).

- Мне повезло, что я два дня подряд не играл в полночь, как некоторые другие участники. В Мексике сложные условия, здесь очень влажно. Даже ночью довольно жарко. Поэтому чем быстрее заканчиваешь матч, тем лучше чувствуешь себя перед следующим, - цитирует Медведева пресс-служба ATP. - Пабло - очень непростой соперник (занимает 68-е место в теннисной классификации. - "РГ"). Я знал, что мне с первого до последнего розыгрыша нельзя будет расслабляться и нужно будет демонстрировать свой лучший теннис. Рад, что смог придерживаться плана. Этого хватило для победы.

Другой испанец Рафаэль Надаль - уже в четвертьфинале. Во втором круге пятая ракетка мира выбил из борьбы 24-летнего представителя США Стефана Козлова, занимающего 130-ю строчку в рейтинге. Рафа справился с ним за 1 час 16 минут - 6:0, 6:3. В 1/4 финала Надаль встретится с другим американцем Томми Полом (39). Медведев ждет встречи с победителем пары Йосихито Нисиока (Япония, 103) - Тейлор Фритц (США, 16). Потенциальный полуфинал Медведев - Надаль, которые недавно встречались в финале Australian Open, все ближе.

Между тем отметим, что Надаль начал новый сезон с 12 побед в 12 матчах. Он стал победителем турнира ATP в Мельбурне, а также Открытого чемпионата Австралии. Это стало лучшим началом года в его карьере. Предыдущий личный рекорд - серия из 11 успешных матчей - был установлен в 2014 году.

Что касается женских турниров, то на турнире категории WTA-1000 в Дохе россиянка Дарья Касаткина в матче третьего круга потерпела разгромное поражение от седьмой сеяной Иги Свентек из Польши (3:6, 0:6). Касаткина проиграла Свентек на третьем турнире подряд, ранее полька одержала победу в третьем круге Australian Open (6:2, 6:3) и в матче первого круга турнира в Дубае (6:1, 6:2).

Рублев выиграл теннисный турнир в Марселе
Спорт Теннис