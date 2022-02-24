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24.02.2022 19:24
Рубрика: Спорт

Олимпийская чемпионка Степанова стала третьей на молодежном ЧМ

Текст: Максим Домчев
Российская лыжница Вероника Степанова стала третьей в гонке на 10 км на чемпионате мира среди молодежи.

В Норвегии продолжается чемпионат мира среди молодежи. В четверг состоялась гонка на 10 км классическим стилем у женщин.

В ней приняла участие олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова. Классический стиль не является ее сильной стороной, но несмотря на это Степанова сумела занять третье место, уступив чуть более 13 секунд победительнице.

Гонку выиграла представительница Швейцарии Аня Вебер, серебро у латвийской спортсменки Патриции Эйдуки.

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