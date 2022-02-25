"Зенит" завершил выступление в Лиге Европы

"Зенит" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы не смог на выезде переиграть испанский "Бетис" и завершил выступление в еврокубках.

После домашнего поражения со счетом 2:3 наставник "Зенита" Сергей Семак сокрушался из-за допущенных в обороне ошибок. А перед ответной игрой настраивал команду на то, что шансы на выход в 1/8 финала еще не потеряны.

В стартовом составе питерцев на поле вышел 19-летний голкипер Даниил Одоевский. Также в стартовом составе появился и Артем Дзюба. А вот не слишком удачно сыгравший в Санкт-Петербурге Ярослав Ракицкий остался в запасе.

Матч прошел без явного преимущества одной из команд. "Зенит" старался больше владеть мячом, но решить главную проблему - забить команде - так и не удалось.

В самом конце встречи Дмитрий Чистяков было отправил мяч в сетку, но после видеопросмотра гол был отменен. Итог - 0:0.

В 1/8 финала Россия будет представлена московским "Спартаком", который узнает своего соперника в пятницу.