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26.02.2022 08:30
Рубрика: Спорт

Боец ММА Исмаилов победил Дурадолу в поединке по правилам бокса

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский боец ММА Магомед Исмаилов дебютировал в профессиональном боксе победой над бывшим претендентом на титул чемпиона WBC Оланреваджу Дуродолой.

Видео: Российский боец Bellator жестко нокаутировал американца за 38 секунд

35-летний россиянин на протяжении всего поединка владел преимуществом над профессиональным боксером, и судьи по итогам четырех раундов отдали ему победу со счетом 40:36.

Исмаилов в ММА в 21 поединке одержал 17 побед при трех поражениях и ничьей. В боксе на его счету один бой и одна победа. Для Дурадолы, который два года назад проиграл бой за титул чемпиона WBC Илунге Макабу, нынешнее поражение уже 10-е. Также на его счету 37 побед, из которых 34 - нокаутом.

В рамках этого же вечера профессионального бокса в Москве чемпион мира 2021 года среди любителей Марк Петровский техническим нокаутом победил кенийца Коллинса Ойяла.

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