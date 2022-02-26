Боец ММА Исмаилов победил Дурадолу в поединке по правилам бокса

Российский боец ММА Магомед Исмаилов дебютировал в профессиональном боксе победой над бывшим претендентом на титул чемпиона WBC Оланреваджу Дуродолой.

35-летний россиянин на протяжении всего поединка владел преимуществом над профессиональным боксером, и судьи по итогам четырех раундов отдали ему победу со счетом 40:36.

Исмаилов в ММА в 21 поединке одержал 17 побед при трех поражениях и ничьей. В боксе на его счету один бой и одна победа. Для Дурадолы, который два года назад проиграл бой за титул чемпиона WBC Илунге Макабу, нынешнее поражение уже 10-е. Также на его счету 37 побед, из которых 34 - нокаутом.

В рамках этого же вечера профессионального бокса в Москве чемпион мира 2021 года среди любителей Марк Петровский техническим нокаутом победил кенийца Коллинса Ойяла.