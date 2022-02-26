Большой футбол возвращается в Россию

В субботу, 26 февраля, четырьмя матчами возобновляется российская Премьер-лига. Наш чемпионат, наконец, выходит из отпуска. И в первый же день после рестарта сезона нас ждет грандиозное противостояние - "Спартака" с ЦСКА.

Обновленному "Спартаку" предстоит борьба не только в чемпионате страны, но и в еврокубках. Фото: РИА Новости

Залезем в дерби

Когда в расписании тура значится главное дерби страны, все остальные игры автоматически уходят на второй план. По традиции, перед очередной дуэлью "Спартака" с ЦСКА можно отыскать кучу интриг, каждая из которых представляет большой интерес.

К примеру, для нового наставника "красно-белых" Паоло Ваноли сегодняшний матч - первый в официальных турнирах в новом клубе. Что собой представляет этот специалист - загадка не только для нас, российских любителей футбола, но даже для итальянских журналистов. При этом времени на раскачку у Ваноли не будет: впереди не только борьба в национальном первенстве, но и плей-офф Лиги Европы с Кубком России.

Понятно, что по одному матчу, даже с ЦСКА, делать далеко идущих выводов не стоит, однако от субботнего дерби зависит очень многое: в случае поражения "Спартака" наверняка снова встанет вопрос, зачем "красно-белые" приглашали специалиста, не работавшего ранее самостоятельно на взрослом уровне, а если спартаковцы выиграют - надо полагать, разговоры будут совсем другими.

В любом случае до конца сезона у команды Ваноли проходных матчей не будет ни в одном из турниров. То же самое можно сказать о ЦСКА, который серьезно усилился в зимнее межсезонье и по-прежнему рассчитывает догнать лидеров чемпионата - "Зенит" и "Динамо".

Тедеско против своих

Московский "Спартак" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Им стал один из лидеров немецкой Бундеслиги "Лейпциг". Первый матч пройдет 10 марта, ответный - спустя неделю.

"Красно-белым" предстоит битва с командой, главным тренером которой относительно недавно стал экс-наставник столичного клуба Доменико Тедеско. После ухода из "Спартака" прошлым летом Доменико недолго оставался без работы: в декабре он возглавил "Лейпциг" и поднял "быков" с 11-го места в чемпионате Германии на четвертое, плюс вышел в следующий раунд Лиги Европы.

В первый же день после рестарта сезона нас ждет суперматч "Спартак" - ЦСКА

Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: "Рейнджерс" (Шотландия) - "Црвена Звезда" (Сербия), "Брага" (Португалия) - "Монако" (Франция), "Порту" (Португалия) - "Лион" (Франция), "Аталанта" (Италия) - "Байер" (Германия), "Барселона" (Испания) - "Галатасарай" (Турция), "Севилья" (Испания) - "Вест Хэм" (Англия), "Бетис" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия).

Следим за ситуацией

Накануне состоялось экстренное заседание исполкома УЕФА, по итогам которого организация приняла ряд странных решений. Первое из них - перенос финала Лиги чемпионов сезона 2021/22, который пройдет 28 мая, из Санкт-Петербурга в Париж. Очевидно, что мотивы такого решения - политические. А ведь одним из лозунгов УЕФА является девиз "спорт вне политики".

- Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа "спорт вне политики" и, таким образом, не может поддержать это решение, - приводит слова президента РФС Александра Дюкова официальный сайт организации.

Еще одно решение УЕФА - сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Напомним, что 24 марта команде Валерия Карпина предстоит сыграть против Польши в стыковой встрече чемпионата мира-2022. Но этот поединок проходит под эгидой ФИФА, которая своего слова еще не сказала.

- РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интерес игроков, тренеров и болельщиков. Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей - с высоким уровнем организации и безопасности, - подытожил Дюков.