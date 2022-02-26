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26.02.2022 09:43
Рубрика: Спорт

На Камчатке стартовала детская гонка на собачьих упряжках "Дюлин"

Текст: Инесса Доценко
Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края
Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края

В Камчатском крае начались соревнования юных каюров. В состязаниях "Дюлин", а также чемпионате и первенстве ДФО по снежным дисциплинам ездового спорта принимают участие почти 50 ребят в трех возрастных категориях.

Как рассказали в правительстве края, сегодня 19 участников самой старшей возрастной категории (15-17 лет) бегут 5,2 километра, 12 спортсменов 12-14 лет преодолевают дистанцию 3,2 километра, а самые младшие ребята - 2,8 километра. Среди спортсменов - каюры из разных районов Камчатки, а также из Хабаровского и Приморского краев.

Состязания проходят на лыжной базе "Лесная" в Петропавловске-Камчатском.

- Гонка "Дюлин" уникальна не только для Камчатки, но и для всей России, так как за пределами края у детей мало возможностей, чтобы попробовать себя в ездовом спорте. У нас же таких юных спортсменов очень много, дети выезжают на чемпионаты и первенства, занимают призовые места, набираются опыта, - рассказала судья Камчатского центра ездового спорта Яна Чикина.

На Камчатке за гонкой на собачьих упряжках можно будет следить онлайн

Эти соревнования - часть большого зимнего фестиваля "Берингия", традиционно проходящего на Камчатке. Гонка "Берингия", пролог и технический старт состоятся 6-7 марта в селе Эссо Быстринского района. Встретят каюров на финише в Оссоре Карагинского района предположительно 28 марта - 1 апреля.

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