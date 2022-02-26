В Лахти стартует первый после Олимпиады этап Кубка мира по лыжному спорту

В субботу, 26 февраля, в финском Лахти стартует первый после завершения Олимпиады в Пекине этап Кубка мира по лыжному спорту.

Скорей всего именно в Лахти станет известна судьба Больших хрустальных глобусов, которые вручаются победителям Кубка мира.

В программе финского этапа мужской и женский спринт свободным стилем, а также классические разделки на 10 и 15 километров. Напомним, что у женщин в общем зачете и с солидным отрывом от соперниц лидирует наша Наталья Непряева, а герой Пекина Александр Большунов идет вторым за норвежцем Йоханнесом Клебо. При этом Сан Санычу вполне по силам отыграть недостающие баллы и составить норвежцу конкуренцию в борьбе за трофей. Стоит сказать, что ведущие мировые сборные не планируют отдыхать после Игр-2022 и собираются в Лахти сильнейшими составами: норвежцы анонсировали участие Йоханнеса Клебо и Терезы Йохауг, шведы - Фриды Карлссон и Эббы Андерссон. В составе российской команды болельщики смогут увидеть Александра Большунова, Наталью Непряеву, Дениса Спицова, Александра Терентьева, Алексея Червоткина и Марию Истомину.

Что касается расписания этапа, то сегодня, в субботу, 26 февраля, спортсмены пробегут спринт свободным стилем. 27-го числа женщин ждет десятикилометровая дистанция классическим стилем с раздельного старта, а мужчины побегут 15 километров. Трансляции можно увидеть на канале "Матч ТВ".

Прямая речь

Александр Большунов, трехкратный чемпион Игр-2022 в Пекине:

- Сейчас для меня новые старты и новые вызовы. Начинается новый цикл подготовки к новым достижениям и следующей Олимпиаде. Все, что было, - это уже прошло. Меня много спрашивали - собираюсь ли я отдыхать. Отвечу прямо - некогда. Этап Кубка мира важный старт, и я настраиваюсь на него со всей серьезностью. У меня есть силы и амбиции, которые постараюсь реализовать в Лахти.