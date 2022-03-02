Александр Мостовой предрекает "Спартаку" борьбу за выживание

Московский "Спартак" проведет 2 марта матч 1/8 финала розыгрыша Кубка России против "Кубани". Этот турнир - единственный шанс для "красно-белых" завершить сезон с трофеем.

К плей-офф Кубка команда Паоло Ваноли подошла не в лучшем настроении: после поражения в дерби от ЦСКА (0:2) спартаковцы остались на девятой строчке в чемпионате. Отрыв от зоны переходных встреч составляет лишь четыре очка.

Не таким себе представляли спартаковские болельщики год столетия клуба. Перед сезоном задачи ставились максимальные: борьба за чемпионство, победа в Кубке. Но с реальными шансами за титул "красно-белые" распрощались еще в конце прошлого года. Что там говорить - если все и так дальше пойдет, то подопечным Паоло Ваноли предстоит борьба за выживание. Да, плотность в таблице такова, что пара успешных матчей - и можно заметно улучшить свои позиции. Однако последние результаты "Спартака" в первенстве просто удручают: лишь одна победа в девяти встречах при четырех поражениях.

Не совсем понятно, чего ожидать от команды при Ваноли. Зимой итальянскому тренеру накупили новичков, но по матчу с ЦСКА не было видно, чтобы кто-то из них явно выделялся. Просто для сравнения: у армейцев на дерби вышли сразу пять новых футболистов, и двое из них - Юссуф Языджи и Хорхе Карраскаль - внесли огромный вклад в победу: Языджи открыл счет, а Карраскаль поучаствовал во втором голе и в целом был одним из самых ярких игроков на поле.

- Хотелось начать по-другому, но понимали, что календарь сложный. Нужно не бояться таких матчей, как с ЦСКА, а проявлять смелость, - считает Ваноли.

Времени на раскачку у итальянского специалиста нет: уже сегодня его футболистам предстоит матч с "Кубанью", а в воскресенье "красно-белых" ждет еще одно дерби - на чужом поле против одного из лидеров первенства "Динамо". Одно можно сказать наверняка - готовить "Спартак" к этим встречам будет Ваноли. По последней информации Паоло не собирается уходить со своего поста и уже обсудил этот вопрос с владельцем клуба Леонидом Федуном.

Своими мыслями о перспективах "красно-белых" в нынешнем сезоне с "РГ" поделился бывший полузащитник столичной команды и сборной России, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой.

Как долго Ваноли продержится в "Спартаке"?

Александр Мостовой: Я еще перед дерби с ЦСКА сказал, что, если "Спартак" проиграет, сразу же начнутся разговоры об уходе Ваноли. То же самое было, когда пришел Руй Витория. Стоило спартаковцам уступить в первом его матче "Рубину", как все сразу заговорили о том, что Витория - не тот человек, пора от него избавляться. Ничего не меняется. Ну а Ваноли - вы видели календарь? Следующая игра с "Динамо", затем "Краснодар" и "Локомотив". Так что лично я ко всему готов.

Как вам дерби с ЦСКА? По одной этой встрече можно сделать выводы?

Александр Мостовой: "Спартак" не заслуживал поражения, более закономерным итогом была бы ничья. В концовке первого тайма если бы Промес попал не в штангу, а в ворота, ушли бы в раздевалочку с преимуществом хозяев. По статистике по всем другим моментам спартаковцы были лучше. Да и во второй половине хороший шанс был у Зобнина. Но сказался класс новичков ЦСКА. Хотя, в принципе, мне понравился и Перейра, но он, я так понял, вышел не совсем на своей позиции. Но, в целом, опять же: уровень новичков ЦСКА намного выше.

При этом "Спартак" потратил больше армейцев в зимнее межсезонье.

Александр Мостовой: Вот правильно вы сказали. У нас "Спартак" всегда тратит больше всех, кроме разве что "Зенита". Но питерцы при этом всегда выигрывают в нашем чемпионате. Посмотрите на новичков ЦСКА: один забивает со штрафного, второй - Карраскаль - берет мяч в концовке, обыгрывает двоих и делает гол. Сразу виден уровень. И на их фоне наши футболисты блекнут, у них средненький уровень - то в облака ударят, то упадут, то еще что-то. А ведь, по сути, в эпизоде со вторым голом у "Спартака" было численное превосходство, просто защитники все смотрели на мяч. Оборонялись количеством, а не качеством. Это и есть класс. В итоге что получается? "Спартак" накупил игроков, но половина из них вообще непонятно что собой представляет. Отсюда и такой результат - один чемпионский титул за 20 лет. И это в нашей Премьер-лиге. Ужас.

Теперь спартаковцы находятся всего в четырех очках от зоны переходных встреч. Думаете, команде предстоит борьба за выживание?

Александр Мостовой: За пару дней до дерби я сказал: "Спартаку" надо смотреть не наверх, а вниз. А сейчас тем более. Еще ниже надо смотреть. Опять же, посмотрите на календарь. И времени, чтобы что-то улучшить, у Ваноли попросту нет. Беда не приходит одна. Надо "красно-белым" как-то выкарабкиваться из этой ситуации.

Где будем смотреть

2 марта, среда, "Матч ТВ"

15.55. Кубок России - 1/8 финала. "Алания-Владикавказ" - "Арсенал" (Тула). Прямая трансляция.

17.55. Кубок России - 1/8 финала. "Сочи" - ЦСКА. Прямая трансляция.

19.55. Кубок России - 1/8 финала. "Спартак" - "Кубань". Прямая трансляция.

3 марта, четверг, "Матч ТВ"

18.10. Кубок России - 1/8 финала. "Локомотив" - "Енисей" (Красноярск). Прямая трансляция.

20.10. Кубок России - 1/8 финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны). Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

18.55. Кубок России - 1/8 финала. "Рубин" (Казань) - "Ротор" (Волгоград). Прямая трансляция.

"Матч Страна"

19.55. Кубок России - 1/8 финала. "Балтика" (Калининград) - "Чайка" (Песчанокопское). Прямая трансляция.

Между тем

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси получил награду IFFHS (Международной федерации футбольной истории и статистики) как лучший бомбардир мира всех времен. Аргентинец удостоился этого приза за то, что побил рекорд легендарного бразильца Пеле в 645 голов за "Сантос" после того, как забил 672 мяча за "Барселону". Ни один другой футболист никогда не получал такого приза.

В то же время во Франции Месси чуть ли не весь сезон сталкивается с критикой. Накануне издание El Chiringuito сообщило, что аргентинец тяжело переносит подобное отношение со стороны СМИ. Популярные французские издания в последние месяцы регулярно ставили форварду "ПСЖ" низкие оценки по итогам матчей. Рейтинги Лионеля даже начали обсуждать в раздевалке парижской команды. Месси уже провел беседу с руководством клуба и сказал, что такое отношение к нему стало сюрпризом.

Если посмотреть на статистику Лионеля в "ПСЖ", то она вызывает двоякие впечатления. С одной стороны, в его активе лишь два мяча в национальном первенстве, с другой - Месси является одним из лучших ассистентов "Лиги 1": в последних десяти матчах он отдал десять голевых передач.

- Месси великолепен, чудесен. В матче с "Сент-Этьеном" ему не хватило лишь гола, но он сыграл очень хорошо, - отметил главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино.