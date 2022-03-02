"Металлург" с поражения стартовал в плей-офф КХЛ

В континентальной хоккейной лиге стартовал плей-офф. В первых матчах 1/8 финала магнитогорский "Металлург" на своем льду уступил казахстанскому "Барысу" - 2:3, а челябинский "Трактор" дома вырвал волевую победу у нижнекамского "Нефтехимика" - 4:3.

В паре "Металлург" - "Барыс" чемпион мира и призер Олимпийских игр Андрей Николишин в интервью "РГ" категорично отдавал преимущество "Магнитке". И в этом был резон. "Металлург" по делу выиграл пусть и урезанную "регулярку" на Востоке, а "Барыс" попал в плей-офф во многом именно благодаря досрочному окончанию гладкого чемпионата.

Вот только у казахстанцев имели свои расклады. Первый период получился безголевым, а вот на старте второго Томаш Юрчо вывел гостей вперед. Дебют второй 20-минутки и снова шайба "Барыса: отличился Якоб Лилья.

Фаворит пытался вернуться в игру. На 48-й минуте Линус Виделль воспользовался ошибкой соперника и одну шайбу отыграл. Правда, практически тут же Юрчо оформил дубль - 3:1. На это хозяева льда ответили лишь голом Николая Голдобина.

Любопытно, что "Магнитка" в плей-офф с "Барысом" четыре раза и лишь однажды, в 2020 году дальше прошли казахстанцы.

В еще одной паре на Востоке сенсация тоже была близко. "Трактор", которого многие считают едва ли не теневым фаворитом Восточной конференции,

по ходу матча трижды уступал "Нефтехимику". Но в плей-офф многое решает характер. И у челябинцев он, похоже, есть. За две с небольшим минуты до конца основного времени победу "Трактору" принес Никита Тертышный.

Добавим, что еще в одном матче вчерашнего дня на Западе встречались ЦСКА и ярославский "Локомотив". Результат встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.