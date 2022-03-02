Минспорт намерен защитить интересы российских спортсменов

Министерство спорта РФ намерено отстаивать свои позиции и защищать интересы российских спортсменов и их право на участие в соревнованиях.

В среду стало известно, что министерство спорта России готовит план по оспариванию решений со стороны международных федераций, которые запрещают российским спортсменам принимать участие в соревнованиях, заявил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

На прошедшей коллегии Минспорта глава ведомства Олег Матыцин отреагировал на спортивные санкции против российских спортсменов.

"Сейчас важно спокойно, без эмоций, оценить юридическую сторону решений, которые буквально ежечасно принимают международные федерации об отстранении наших спортсменов. Ранее было принято решение об отзыве всех международных событий на территории Российской Федерации. Уже дано поручение совместно с организационным комитетом проанализировать содержание контрактов и максимально обеспечить возврат средств и компенсацию тех затрат, которые были сделаны. В самое ближайшее время мы такую работу проведем, и информация будет предоставлена правительству РФ, чтобы перераспределить средства на те программы и проекты, которые запланированы Стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года", - сказал Матыцин.

Глава Минспорта РФ добавил, что важно отстаивать свои позиции.

"Мы надеемся, что это не долгосрочные решения. Мы будем отстаивать свои позиции и защищать интересы российских спортсменов и их право на участие в соревнованиях, потому что, с нашей точки зрения, нарушен основной принцип олимпизма - это равные права спортсменов, недопущение дискриминации по политическим и национальным признакам. Мы приготовим предложения в ближайшее время и представим их на заседании исполкома ОКР", - сказал Матыцин

Он добавил, что важно максимально быстро вернуть спортсменов из тех стран, где проходили соревнования, сохранить их здоровье и жизни.

Также прорабатывается план по проведению дополнительных соревнований, чтобы спортсмены получали необходимую соревновательную практику.

"Мы будем рассматривать вопросы организации дополнительных соревнований в рамках Содружества Независимых Государств, БРИКС, ШОС, чтобы дать возможность спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Либо будем организовывать соревнования нового формата. Но при этом мы будем продолжать активное взаимодействие, чтобы в самое ближайшее время восстановить права наших спортсменов по участию в международных соревнованиях", - подчеркнул министр.

Матыцин подчеркнул, что российский спорт не собирается изолироваться, и выразил надежду, что МОК и международные федерации осознают, что без российского спорта реальное развитие международного спорта невозможно.