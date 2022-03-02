Паралимпийский комитет России прокомментировал допуск спортсменов к Играм в Пекине

Исполняющий обязанности президента ПКР, глава делегации ПКР Павел Рожков отметил, что решение Международного паралимпийского комитета будет выполнено в полном объеме.

"Оставляя в стороне наше отношение к причинам столь сурового наказания ПКР, мы полностью принимаем решение Международного паралимпийского комитета и будем выполнять его в полном объеме" - приводит слова Рожкова пресс-служба ПКР.

"Мы надеемся, что Игры пройдут в атмосфере дружественности, взаимопонимания, взаимного уважения. Они докажут, что даже в кризисные моменты понятие "паралимпийская семья" - это не пустой звук" - добавил Павел Рожков.