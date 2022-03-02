"Спартак" разгромил "Кубань" и вышел в четвертьфинал Кубка

На прошлых выходных спартаковцы провели первый матч при новом главном тренере Паоло Ваноли. Несмотря на поражение в принципиальном дерби от ЦСКА (0:2), некоторые эксперты нашли положительные изменения в игре команды. В частности, это касалось атакующей линии, в то время как в обороне проблем по-прежнему хватает.

По сравнению с поединком против армейцев Ваноли сделал сегодня сразу несколько перестановок. Так, в воротах вышел Александр Максименко, а в нападении вместо Александра Соболева появился новичок "красно-белых" Шамар Николсон. Ямайский форвард и стал героем вечера, оформив хет-трик. Еще два гола в свой актив записал Квинси Промес, один - Джордан Ларссон, также мяч в свои ворота отправил Георгий Джикия.

Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли "Динамо", "Алания-Владикавказ" и ЦСКА. Остальные участники этой стадии турнира определятся завтра по итогам следующих матчей: "Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Красноярск), "Рубин" (Казань) - "Ротор" (Волгоград), "Балтика" (Калининград) - "Чайка" (Песчанокопское), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны).