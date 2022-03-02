Российские арбитры не смогут работать на турнирах под эгидой УЕФА

Российские футбольные арбитры не смогут работать на матчах, которые проводит Союз европейских футбольных ассоциаций. Об этом заявили в пресс-службе УЕФА.

Там подчеркнули, что решение об отстранении касается только сборных и клубов, но при этом судьи в данный момент не будут назначаться на матчи.

"Учитывая нынешние обстоятельства и трудности с поездками за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на матчи под эгидой УЕФА", - приводит ТАСС слова представителей пресс-службы УЕФА.

Решение об отстранении российских клубов и сборных было принято 28 февраля.