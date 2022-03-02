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02.03.2022 14:50
Рубрика: Спорт

Российские паралимпийцы выступят на Играх в Пекине

Текст: Максим Домчев
Международный паралимпийский комитет не стал запрещать российским спортсменам принимать участие в Играх в Пекине.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В опубликованном на сайте МПК сообщении говорится о том, что спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине. Они будут выступать в статусе нейтральных спортсменов, и их результаты не будут отображаться в таблице медалей.

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Также руководство МПК сообщило, что не будет проводить никаких соревнований на территории России и Беларуси до особого решения.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта и на них будут разыграны 78 комплектов медалей.

Спорт Паралимпийский спорт