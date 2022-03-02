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02.03.2022 02:50
Рубрика: Спорт

Российских спортсменов с санкции МОК подвергли травле

Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8692)
Последней каплей стало вчерашнее утреннее заявление Международного союза конькобежцев. ИСУ отстранил от чемпионата мира наших фигуристов, конькобежцев, мастеров шорт-трека. Такое же наказание постигло и белорусов.
Олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и ее друзей не пустили на чемпионат мира. Фото: РИА Новости Олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и ее друзей не пустили на чемпионат мира. Фото: РИА Новости
Олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и ее друзей не пустили на чемпионат мира. Фото: РИА Новости

Но ведь это нонсенс - проводить, например, первенство мира по фигурному катанию без, несомненно, лучших спортсменов. Что это за чемпионат, если чемпионы и призеры Олимпиады вычеркнуты из него росчерком злобного пера? Во что превратится это соревнование без сильнейших?

Щербакова, Трусова, Валиева и многие-многие наши обвинены непонятно в чем. Спортивная карьера фигуриста особенно коротка, и вот так, на ходу, срывать коньки с представителей России, Беларуси - подло.

МОК сам ли, по чьему-то ли приказу начал охоту на наших еще в Пекине.

Публичные обвинения в адрес "защищенной" по возрасту от этих атак несовершеннолетней Камилы Валиевой виделись нелепыми, что и признал Международный арбитражный суд. Семь часов накануне старта провести фактически под допросом пришлось 15-летней девочке. Ничего себе статус "защищенной" спортсменки. Да такое не выдержать никакому самому опытному и хладнокровному спортсмену.

Теперь совершенно ясно, что МОК и безропотно послушный ему ИСУ сделает все, чтобы лишить нас командной победы на Олимпиаде.

Обратите внимание: все это делается вопреки правилам, утвержденным этими же крупными международными федерациями. В Олимпийской хартии нет ничего похожего на то, что проделал МОК, не вручив нашей сборной награды.

А сейчас атака пошла по всему широкому спортивному фронту. Именно фронту.

Нам объявлена настоящая спортивная война. МОК действует в ней беспощадно. И не ограничивается одними призывами к международным федерациям лишать Россию и Беларусь права выступать на соревнованиях. Ястребиным своим взглядом следит, как бы кто не нарушил его "рекомендаций".

Фото: EPA
МОК отказался от принципа "спорт вне политики" по отношению к России

Более стойко, чем другие, послушно отменившие все международные турниры в России, держались пловцы и волейболисты. И тут же были одернуты окриком из олимпийской столицы Лозанны. Такое давление сложно выдержать даже здравомыслящим. И вот юниорский чемпионат мира по плаванию в Казани перенесен неизвестно куда. А вчера, едва ли не последними, прижали к стенке и волейболистов. Запретили принять мировое первенство. В каждом из десяти российских городов этого чемпионата ждали как великого праздника. Организаторы, знаю это, так старались, стремясь устроить великолепное зрелище. Но нет...

Мы уже рассказали в газете о запрете на выступления российским клубам и сборной в любых турнирах ФИФА и УЕФА. Народный спорт, любимая игра, миллионы болельщиков оставлены вне игры. Не говоря уже о футболистах. Держитесь, болельщики "Спартака". Сегодня, независимо от клубных симпатий и антипатий, все мы с вами. Таких драконовских мер не знала спортивная история. Все происходящее можно назвать одним словом - травля.

Министерство спорта России и Национальный олимпийский комитет выступили с протестами. Уверен: нас не услышат и не желают слышать.

Что делать? Для начала не истерить. Посыпать голову пеплом - не в наших традициях. Не верить в фейки о протестах российских чемпионов. Руководителям российского спорта серьезно задуматься над организацией состязаний, которые бы могли помочь спортсменам поддерживать форму и вернуться на большую международную спортивную арену с победным настроем. Понимать, что возвращение все равно состоится.

P.S.

Тревожное известие пришло вечером 1 марта: Италия запретила пролет самолета с нашими паралимпийцами на борту, а ведь уже четвертого марта в Пекине стартует зимняя Паралимпиада.

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