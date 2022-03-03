ЦСКА одолели в гостях "Сочи" и вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу

Стали известны очередные участники четвертьфинальной стадии Кубка России. К столичному "Динамо" присоединились "Алания-Владикавказ", обыгравшая на своем поле тульский "Арсенал" (1:0), и ЦСКА, одолевший на выезде "Сочи" со счетом 2:1.

Большую часть матча с "Сочи" армейцы уступали в счете, но в концовке "красно-синие" забили два мяча и прошли дальше. Фото: РИА Новости

Армейцы здорово обновились в зимнее межсезонье, пригласив сразу четырех футболистов. Что интересно - ни за одного из них "красно-синие" не заплатили ни рубля, поскольку все они перешли в ЦСКА в аренду. И что должно еще больше радовать болельщиков столичной команды - все новички с первого же матча стали показывать свой класс.

Как и в дерби на прошлых выходных со "Спартаком" (2:0), Жан-Филипп Гбамен, Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль вышли в Сочи в стартовом составе. В запасе остался только Хесус Медина, но и он появился на поле уже на 24-й минуте, заменив получившего травму Антона Заболотного.

Ну а героем встречи неожиданно стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которого, к слову, немало критиковали за игру против "Спартака". Именно Дивеев забил оба мяча "красно-синих" во вчерашнем поединке и принес своей команде волевую победу - 2:1.

Ну а первым участником четвертьфинальной стадии стало "Динамо". В матче 1/8 финала "бело-голубые" разгромили на своем поле "Нижний Новгород" - 3:0.

После первой части сезона, в которой динамовцы проявили себя достаточно ярко и вклинились в борьбу за чемпионство, многие эксперты задавались вопросом: хватит ли у команды сил и класса после зимней паузы, чтобы продолжать гонку за "Зенитом" в национальном первенстве и биться еще и в Кубке страны? Как показали стартовые две встречи после рестарта сезона - ничего в "Динамо" не поменялось. Подопечные Сандро Шварца ничуть не сбавили.

В двух последних матчах "бело-голубые" одержали две победы с общим счетом 6:0. Справедливости ради, в соперниках у столичного клуба были далеко не гранды отечественного футбола - "Химки" и "Нижний Новгород". Но не лишним будет напомнить, что одно из двух домашних поражений в нынешнем сезоне "Динамо" потерпело как раз от "Нижнего" (1:2), пропустив второй мяч в самой концовке и не реализовав пенальти.

В кубковой встрече футболисты Шварца не оставили менее именитому оппоненту никаких шансов: отличились Даниил Фомин, Вячеслав Грулев и Федор Смолов, забивший с пенальти.

- Хотел бы выразить большую благодарность моим игрокам за их отношение и за то, как они проявили себя на поле. Считаю, сегодняшняя победа была абсолютно заслуженной, - отметил главный тренер "бело-голубых" Сандро Шварц.

Именно Шварцу принадлежит основная заслуга в последних успехах "Динамо". Сандро проявил себя не только как сильный тренер, но и как ответственный человек: на днях он отметил, что у него и в мыслях не было покидать свою команду. В этом смысле Шварц разительно отличается от своего соотечественника Маркуса Гисдоля, который, не предупредив никого из руководителей "Локомотива" и даже не попрощавшись с игроками, в обход всех контрактных обязательств взял и уехал из России. Впрочем, вряд ли фанатам "Локо" есть о чем жалеть: об уровне Гисдоля говорит тот факт, что у него худший процент побед в РПЛ среди всех тренеров в истории клуба - 37 (три победы в восьми встречах).

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На фоне ухода Гисдоля, а также еще одного немецкого специалиста - Даниэля Фарке из "Краснодара", "Динамо" выступило с заявлением, в котором подчеркнуло: вопреки появившимся в некоторых СМИ слухам, Шварц остается главным тренером "бело-голубых".

- Считаем необходимым заявить следующее: Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий контракт с клубом, - говорится в заявлении "Динамо".

Кубковые соревнования идут не только в России, но и в других европейских лигах. В частности, в венгерской, где наше особое внимание приковано к "Ференцварошу", главным тренером которого является Станислав Черчесов. Подопечные Черчесова вышли в полуфинал Кубка страны, одолев на выезде "Гонвед" со счетом 1:0.

Где будем смотреть

3 марта, четверг, "Матч ТВ"

18.10. Кубок России - 1/8 финала. "Локомотив" - "Енисей" (Красноярск). Прямая трансляция.

20.10. Кубок России - 1/8 финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны). Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

18.55. Кубок России - 1/8 финала. "Рубин" (Казань) - "Ротор" (Волгоград). Прямая трансляция.

"Матч Страна"

19.55. Кубок России - 1/8 финала. "Балтика" (Калининград) - "Чайка" (Песчанокопское). Прямая трансляция.